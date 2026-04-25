Wie hältst du es mit der Schulpflicht?

Uwe Romeike aus Deutschland lebt in den USA und unterrichtet seine Kinder von zuhause aus: AfD-Sachsen-Anhalt will allgemeine Schulpflicht lockern. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Wade Payne

Die allgemeine Schulpflicht hat in Deutschland eine lange Tradition. Doch weil die Kritik an Lehrplänen und dem Zustand vieler Schulen lauter wird, nimmt sich die AfD des Themas an.