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Nischen-Debatte nimmt Fahrt auf: Wie hältst du es mit der Schulpflicht?

Nischen-Debatte nimmt Fahrt auf: Wie hältst du es mit der Schulpflicht?

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Uwe Romeike arbeitet am 13. Maerz 2009 in seinem Heim in Morristown, Tennesse, USA, mit seinen Kindern Josua, links, und Lydia, rechts, an den Hausaufgaben. Weil sie die allgemeine Schulpflicht nicht mit ihrem Glauben vereinbaren koennen, haben Uwe und Hannelore Romeike in den USA einen Antrag auf politisches Asyl gestellt. Sie bestehen darauf, ihre fuenf Kinder daheim zu unterrichten, was in Deutschland nicht moeglich ist.
Uwe Romeike arbeitet am 13. Maerz 2009 in seinem Heim in Morristown, Tennesse, USA, mit seinen Kindern Josua, links, und Lydia, rechts, an den Hausaufgaben. Weil sie die allgemeine Schulpflicht nicht mit ihrem Glauben vereinbaren koennen, haben Uwe und Hannelore Romeike in den USA einen Antrag auf politisches Asyl gestellt. Sie bestehen darauf, ihre fuenf Kinder daheim zu unterrichten, was in Deutschland nicht moeglich ist.
Uwe Romeike aus Deutschland lebt in den USA und unterrichtet seine Kinder von zuhause aus: AfD-Sachsen-Anhalt will allgemeine Schulpflicht lockern. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Wade Payne
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Wie hältst du es mit der Schulpflicht?

Die allgemeine Schulpflicht hat in Deutschland eine lange Tradition. Doch weil die Kritik an Lehrplänen und dem Zustand vieler Schulen lauter wird, nimmt sich die AfD des Themas an.

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Uwe Romeike aus Deutschland lebt in den USA und unterrichtet seine Kinder von zuhause aus: AfD-Sachsen-Anhalt will allgemeine Schulpflicht lockern. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Wade Payne
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