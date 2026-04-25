Rekordwert: Umfrage sieht AfD jetzt bei 28 Prozent

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BERLIN. Das Umfrageinstitut Insa hat für die AfD einen neuen Rekordwert ausgewiesen: Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Partei demnach auf 28 Prozent. CDU und CSU folgen erst mit vierprozentigem Abstand, also mit 24 Prozent, auf Platz zwei. Die Umfrage war von der Bild-Zeitung in Auftrag gegeben worden.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen hatte Insa die AfD in vier separaten Umfragen auf 26 bis 27 Prozent taxiert (JF berichtete). Die SPD kommt in der neuesten Umfrage unverändert auf 14 Prozent. Die Grünen schaffen es auf 12 Prozent, die Linke auf 11 Prozent.

BSW und FDP weiter draußen

Die derzeit regierenden Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD hätten nach dieser Umfrage deutlich keine parlamentarische Mehrheit mehr hinter sich: ihre Umfrageergebnisse summieren sich auf 38 Prozent, die Umfrageergebnisse der Oppositionsparteien AfD, Grüne und Linke auf 51 Prozent.

Im Vergleich zur Bundestagswahl würde es also erhebliche Verschiebungen geben. Bei der Wahl im Februar 2025 kam die Union noch auf 28,5 Prozent und die AfD auf 20,8 Prozent. Die SPD lief mit 16,4 Prozent ins Ziel ein, die Grünen mit 11,6 Prozent, die Linke mit 8,8 Prozent.



Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das seinerzeit knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, würde es jetzt deutlich nicht in den Bundestag schaffen: Es kommt in der neuen Insa-Umfrage auf drei Prozent. Die FDP bringt es auf 3 Prozent; bei der vergangenen Bundestagswahl waren es 4,3 Prozent gewesen. (ser)