Kann „der freundliche Herr Frei“ die Unions-Fraktion auf Linie bringen?

Vom Kanzleramt an die Spitze der Fraktion: Zweifel an Thorsten Frei. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Thorsten Frei gilt als defensiv. Ist er zu lieb und Merz-treu, um als neuer Fraktionschef und verlängerter Arm des Kanzlers den Zuchtmeister zu geben? Denn die Unions-Fraktion ist längst kein Kanzlerwahlverein mehr. Eine Analyse.