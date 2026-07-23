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Zweifel am neuen Vorsitzenden: Kann „der freundliche Herr Frei“ die Unions-Fraktion auf Linie bringen?

Zweifel am neuen Vorsitzenden: Kann „der freundliche Herr Frei“ die Unions-Fraktion auf Linie bringen?

Zweifel am neuen Vorsitzenden: Kann „der freundliche Herr Frei“ die Unions-Fraktion auf Linie bringen?

Vom Kanzleramt an die Spitze der Fraktion: Zweifel an Thorsten Frei.
Vom Kanzleramt an die Spitze der Fraktion: Zweifel an Thorsten Frei.
Vom Kanzleramt an die Spitze der Fraktion: Zweifel an Thorsten Frei. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Zweifel am neuen Vorsitzenden
 

Kann „der freundliche Herr Frei“ die Unions-Fraktion auf Linie bringen?

Thorsten Frei gilt als defensiv. Ist er zu lieb und Merz-treu, um als neuer Fraktionschef und verlängerter Arm des Kanzlers den Zuchtmeister zu geben? Denn die Unions-Fraktion ist längst kein Kanzlerwahlverein mehr. Eine Analyse.

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Vom Kanzleramt an die Spitze der Fraktion: Zweifel an Thorsten Frei. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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