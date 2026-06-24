Wegen Schwarz-Rot-Gold von Polizisten aufgehalten – Jetzt spricht der Fahnen-Mann

Anzeige

Ein Mann geht mit einer Deutschlandfahne in der Hand durch Berlin – und wird von fünf Polizisten angehalten. Er war mit etwa 20 anderen Personen auf dem Weg zu der Demonstration „Projekt M1llion – Rücktritt der aktuellen Bundesregierung + Merz“.

Auf die Intervention zunächst eines Polizisten reagiert der Fahnenträger völlig entgeistert: „Ich lauf‘ in meinem Land mit meiner Flagge so lange rum, wie ich will.“ Dann versucht der Mann weiterzugehen, der Beamte hält ihn auf: „Fassen Sie mich nicht an“, entgegnet der Demonstrant. Dann wird er von mehreren Beamten umringt: „Was wollt ihr von mir?“ Dann zählt er durch: „Eins, zwei, drei, vier, fünf Polizisten. Habt ihr sie noch alle?“

Die JUNGE FREIHEIT hat den Mann aus dem Video getroffen und interviewt.

Das ganze Video finden Sie hier: