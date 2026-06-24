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JF-TV: Wegen Schwarz-Rot-Gold von Polizisten aufgehalten – Jetzt spricht der Fahnen-Mann

JF-TV: Wegen Schwarz-Rot-Gold von Polizisten aufgehalten – Jetzt spricht der Fahnen-Mann

JF-TV: Wegen Schwarz-Rot-Gold von Polizisten aufgehalten – Jetzt spricht der Fahnen-Mann

Das Bild zeigt Gerwin Dubnitzki, der von Polizisten wegen seiner Deutschlandfahne aufgehalten wurde.
Das Bild zeigt Gerwin Dubnitzki, der von Polizisten wegen seiner Deutschlandfahne aufgehalten wurde.
Der „Fahnen-Mann“ Gerwin Dubnitzki: Ins Visier von Polizisten geraten. Foto: privat Montage: JF
JF-TV
 

Wegen Schwarz-Rot-Gold von Polizisten aufgehalten – Jetzt spricht der Fahnen-Mann

„Ich lauf‘ in meinem Land mit meiner Flagge so lange rum, wie ich will“: Das Video eines Mannes, der wegen seiner Deutschlandfahne von Polizisten aufgehalten wird, geht viral. Die JF hat ihn zum Video-Interview getroffen.
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Ein Mann geht mit einer Deutschlandfahne in der Hand durch Berlin – und wird von fünf Polizisten angehalten. Er war mit etwa 20 anderen Personen auf dem Weg zu der Demonstration „Projekt M1llion – Rücktritt der aktuellen Bundesregierung + Merz“.

Auf die Intervention zunächst eines Polizisten reagiert der Fahnenträger völlig entgeistert: „Ich lauf‘ in meinem Land mit meiner Flagge so lange rum, wie ich will.“ Dann versucht der Mann weiterzugehen, der Beamte hält ihn auf: „Fassen Sie mich nicht an“, entgegnet der Demonstrant. Dann wird er von mehreren Beamten umringt: „Was wollt ihr von mir?“ Dann zählt er durch: „Eins, zwei, drei, vier, fünf Polizisten. Habt ihr sie noch alle?“

Die JUNGE FREIHEIT hat den Mann aus dem Video getroffen und interviewt.

Das ganze Video finden Sie hier:

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Der „Fahnen-Mann“ Gerwin Dubnitzki: Ins Visier von Polizisten geraten. Foto: privat Montage: JF
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