Gerwin Dubnitzki erzählt erstmals von seiner Konfronation mit der Polizei wegen der Deutschlandfahne. Fotos: privat / Screenshots; JF

Erstmals spricht der Mann, den die Polizei wegen einer Deutschlandfahne aufhielt

Er ist 67 Jahre alt, hat lange bei der Bundeswehr gedient und wollte nicht gehorchen, als ihn Polizisten aufforderten, seine Deutschlandfahne einzurollen. Das Video geht viral. Doch was geschah vorher und nachher? Die JF hat mit dem Mann gesprochen.