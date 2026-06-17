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JF-Interview: FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Wir haben verlernt, miteinander zu streiten“

JF-Interview: FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Wir haben verlernt, miteinander zu streiten“

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FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Ich habe mich schon immer als Bürgerrechtsliberaler verstanden.“ (Themenbild)
FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Ich habe mich schon immer als Bürgerrechtsliberaler verstanden.“ (Themenbild)
FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Ich habe mich schon immer als Bürgerrechtsliberaler verstanden.“ Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Wir haben verlernt, miteinander zu streiten“

Mit ihm will die FDP wieder Wahlen gewinnen: Im Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT erklärt deren frisch gewählter Generalsekretär Martin Hagen, welches Potential er seiner Partei zutraut – und wie er zur Brandmauer steht.

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FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Ich habe mich schon immer als Bürgerrechtsliberaler verstanden.“ Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
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