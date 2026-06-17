FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Wir haben verlernt, miteinander zu streiten“

FDP-Generalsekretär Martin Hagen: „Ich habe mich schon immer als Bürgerrechtsliberaler verstanden.“ Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Mit ihm will die FDP wieder Wahlen gewinnen: Im Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT erklärt deren frisch gewählter Generalsekretär Martin Hagen, welches Potential er seiner Partei zutraut – und wie er zur Brandmauer steht.