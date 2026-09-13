Friedrich Merz will es noch nicht wahrhaben, doch seine Kanzlerschaft dürfte nächste Woche in die letzte Phase treten. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Deutschland soll einen neuen Kanzler bekommen, aber wen und wie?

Jetzt kann es schnell gehen. Der Kanzler verspielt mit verunglückten Reaktionen auf die Sachsen-Anhalt-Wahl den letzten Kredit in der CDU. Nach dem nächsten Wahlsonntag soll Schluss für Merz sein. Die Nachfolger-Suche ist jedoch schwierig. Ein Hintergrundbericht.