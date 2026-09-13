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Merz‘ Tage sind gezählt: Deutschland soll einen neuen Kanzler bekommen, aber wen und wie?

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Friedrich Merz will es noch nicht wahrhaben, doch seine Kanzlerschaft dürfte nächste Woche in die letzte Phase treten.
Friedrich Merz will es noch nicht wahrhaben, doch seine Kanzlerschaft dürfte nächste Woche in die letzte Phase treten.
Friedrich Merz will es noch nicht wahrhaben, doch seine Kanzlerschaft dürfte nächste Woche in die letzte Phase treten. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium Merz‘ Tage sind gezählt
 

Deutschland soll einen neuen Kanzler bekommen, aber wen und wie?

Jetzt kann es schnell gehen. Der Kanzler verspielt mit verunglückten Reaktionen auf die Sachsen-Anhalt-Wahl den letzten Kredit in der CDU. Nach dem nächsten Wahlsonntag soll Schluss für Merz sein. Die Nachfolger-Suche ist jedoch schwierig. Ein Hintergrundbericht.

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Friedrich Merz will es noch nicht wahrhaben, doch seine Kanzlerschaft dürfte nächste Woche in die letzte Phase treten. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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