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100. Geburtstag: Foucault ist der Vater aller Dekonstruktion

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Portrait of French philosopher Michel Foucault taken on December 16, 1981 at the radio broadcast studio Europe 1 in Paris, France. (AP Photo/Alexis Duclos)
Portrait of French philosopher Michel Foucault taken on December 16, 1981 at the radio broadcast studio Europe 1 in Paris, France. (AP Photo/Alexis Duclos)
Michel Foucault (1981). Foto: picture alliance / AP | Alexis Duclos
JF-Plus Icon Premium 100. Geburtstag
 

Foucault ist der Vater aller Dekonstruktion

„Schafft die Anstalten ab, und es wird keine Verrückten mehr geben.“ Zum 100. Geburtstag des französischen Philosophen Michel Foucault wirft Alain de Benoist einen Blick auf Leben und Werk seines Landsmannes.

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Michel Foucault (1981). Foto: picture alliance / AP | Alexis Duclos
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