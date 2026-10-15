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Alkoholverbot: Was die Bahn tut, um so zu tun, als tue sie was

Alkoholverbot: Was die Bahn tut, um so zu tun, als tue sie was

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Ein Bier am Bahnhof Saarbrücken: Jetzt verboten. Foto: picture alliance / SNS | SNS UG
Ein Bier am Bahnhof Saarbrücken: Jetzt verboten. Foto: picture alliance / SNS | SNS UG
Ein Bier am Bahnhof Saarbrücken: Jetzt verboten. Foto: picture alliance / SNS | SNS UG
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Was die Bahn tut, um so zu tun, als tue sie was

Jetzt darf man sich die Verspätungen nicht einmal schönsaufen: Mit dem Alkoholverbot bestraft die Bahn alle Kunden für ihr eigenes Versagen, bestimmte Gruppen in den Griff zu bekommen. Ein Kommentar von Christian Vollradt.

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