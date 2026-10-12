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Neues CDU-Positionspapier: Alter Wein in alten Schläuchen

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Bundeskanzler Friedrich Merz stellt das neue CDU-Papier vor: Abklatsch des Wahlprogramms. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
Bundeskanzler Friedrich Merz stellt das neue CDU-Papier vor: Abklatsch des Wahlprogramms. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
Bundeskanzler Friedrich Merz stellt das neue CDU-Papier vor: Abklatsch des Wahlprogramms. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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Alter Wein in alten Schläuchen

Die CDU stellt ein mit Spannung erwartetes neues Papier vor, um Deutschland vor dem Abstieg zu bewahren. Das Ergebnis ein Abklatsch des Wahlprogramms – und lässt sich mit der SPD ohnehin nicht umsetzen. Ein Kommentar.

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Bundeskanzler Friedrich Merz stellt das neue CDU-Papier vor: Abklatsch des Wahlprogramms. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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