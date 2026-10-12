Unionsfraktionschefs fordern Merz zu Nachverhandlungen mit SPD auf

Anzeige

BERLIN. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU in den Bundesländern haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem weitreichenden Kurswechsel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik aufgefordert. In einem Sechs-Punkte-Papier, das während der CDU-Führungsklausur in Berlin bekannt wurde, verlangen sie niedrigere Sozialabgaben, eine Senkung der Stromsteuer und strengere Regeln im Sozialstaat. Sollte der Koalitionsvertrag mit der SPD den Vorhaben entgegenstehen, müsse neu verhandelt werden.

„Die Menschen erwarten einen Politikwechsel, den sie im Alltag spüren“, heißt es in der Erklärung. Unterzeichnet ist das Papier vom Vorsitzenden der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, Sebastian Lechner aus Niedersachsen, sowie seinen Stellvertretern Klaus Holetschek aus Bayern und Andreas Bühl aus Thüringen. Die jüngsten Wahlergebnisse bezeichneten sie als „deutliches Warnsignal“.

Besonders bemerkenswert ist der Vorschlag zur Steuerpolitik. Die Sozialversicherungsbeiträge sollen spürbar sinken, versicherungsfremde Leistungen künftig aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Im Gegenzug fordern die Unionspolitiker, auf die geplante Einkommensteuerreform zu verzichten. Arbeitnehmer sollen dadurch vor allem über geringere Abzüge bei der Sozialversicherung entlastet werden.

Stromsteuer soll für alle sinken

Auch bei den Energiekosten verlangen die Fraktionschefs einen Kurswechsel. Die Stromsteuer soll für sämtliche Verbraucher und Unternehmen auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden. Eine entsprechende Entlastung war bereits im Wahlkampf versprochen worden, wurde von der schwarz-roten Bundesregierung bislang jedoch nicht für alle umgesetzt. Erst am Wochenende hatte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) die ausbleibende Senkung kritisiert.

Weitere Forderungen betreffen die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Unionspolitiker verlangen strukturelle Veränderungen, um die Finanzierung der Systeme langfristig zu sichern. Die geplante Pflegereform solle einem „Gerechtigkeits- und Praxischeck“ unterzogen werden. Dazu schlagen sie einen Pflegegipfel unter Beteiligung der Wohlfahrtsverbände und sämtlicher Träger vor.

Im Sozialstaat wollen die Fraktionschefs Fehlanreize beseitigen und bestehende Mitwirkungspflichten konsequenter durchsetzen. Sozialleistungsmissbrauch müsse stärker bekämpft werden. Zugleich betonen sie, dass Menschen, die tatsächlich auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, diese weiterhin erhalten sollen.

Ukrainer sollen keine Grundsicherung mehr erhalten

Ein weiterer Punkt betrifft Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Unionspolitiker verlangen, die bereits vereinbarte Umstellung auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz umzusetzen. Ukrainer sollen damit künftig nicht mehr die reguläre Grundsicherung erhalten. Gleichzeitig soll der Bund sämtliche Kosten ihrer Unterstützung übernehmen, um Länder und Kommunen finanziell zu entlasten.

Darüber hinaus wollen die Fraktionsvorsitzenden die Sozialausgaben der Kommunen begrenzen. Bundesgesetzliche Leistungsansprüche und vorgeschriebene Standards sollen darauf überprüft werden, ob sie für Länder und Gemeinden überhaupt noch finanzierbar sind. Damit greifen sie einen entsprechenden Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz auf.

Die Forderungen fallen in eine der schwersten Krisen der CDU. Bei den Landtagswahlen im September scheiterte die Partei in Mecklenburg-Vorpommern erstmals am Einzug in ein Landesparlament. In Berlin verlor sie ihre Stellung als stärkste Kraft an die Linke, in Sachsen-Anhalt büßte sie fast 20 Prozentpunkte ein. Bundesweit liegt die Union inzwischen in mehreren Umfragen unter 20 Prozent.

Merz und CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann wollen am Montag nach Abschluss der zweitägigen Führungsklausur über die Konsequenzen aus den Wahlniederlagen informieren. Die Fraktionschefs drängen auf eine möglichst schnelle Umsetzung ihres Forderungskatalogs. Ob sich die Parteiführung die Vorschläge zu eigen macht und tatsächlich neue Verhandlungen mit der SPD anstrebt, ist bislang offen. (rr)