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JF-Analyse: Wer prüft eigentlich die Faktenprüfer?

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Correctiv-Logo: Wer checkt die Faktenchecker? Foto: picture alliance / dts-Agentur | -
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Correctiv-Logo: Wer checkt die Faktenchecker? Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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Wer prüft eigentlich die Faktenprüfer?

Journalismus braucht Fakten. Aber wer entscheidet, was überprüft wird – und wer kontrolliert die Kontrolleure? Eine Analyse von Ralf M. Ruthardt.

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