Linke NGO „Radikale Töchter“ will 290.000 Euro Steuergeld einklagen

Anzeige

BERLIN. Die linke Gruppe „Radikale Töchter“ hat gegen den Stopp ihrer staatlichen Förderung Klage beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, verlangt die Organisation, dass ein bereits begonnenes Projekt im Umfang von rund 290.000 Euro doch noch finanziert wird. Das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Bundesinnenministerium hatte die Förderung Anfang des Jahres gestoppt.

Die 2019 gegründete Organisation veranstaltet politische Workshops, vor allem für junge Menschen. Nach eigenen Angaben hat sie bislang mehr als 400 solcher Veranstaltungen in Schulen, Jugendzentren und Kultureinrichtungen durchgeführt.

Für ihr Projekt „Mut-Muskel-Training: Kunst für Demokratie“ hatte sie im Februar 2025 von der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) eine vorläufige Förderzusage erhalten. Die Arbeit durfte bereits beginnen, obwohl die Mittel noch nicht endgültig bewilligt waren. Im Oktober 2025 sorgte die Gründerin Cesy Leonard mit scharfer Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für Aufsehen. Wegen seiner Äußerungen über das deutsche Stadtbild warf sie ihm vor, Rassismus salonfähig zu machen. Eine von ihr gestartete Petition gegen die Aussagen des Kanzlers erreichte rund 250.000 Unterschriften.

Innenministerium verweist auf eigene Kompetenz

Am 5. Januar 2026 wies das Bundesinnenministerium die BpB an, den Förderantrag abzulehnen. Die „Radikalen Töchter“ vermuten einen Zusammenhang mit Leonards Kritik an Merz. Nach Angaben der Organisation waren zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 120.000 Euro für das Projekt ausgegeben worden.

Das Innenministerium weist darauf hin, dass über die endgültige Bewilligung von Fördermitteln die Ministeriumsspitze entscheidet. Ein Rechtsanspruch auf staatliche Zuschüsse bestehe nicht. Zudem könne die Hausleitung innerhalb des Förderprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ eigene Schwerpunkte setzen.

Neue Einzelheiten aus dem Widerspruchsverfahren könnten nun allerdings vor Gericht eine Rolle spielen. Nach Berichten äußerten Rechtsexperten der BpB bereits im April erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ablehnung. In einer internen E-Mail hielten sie fest, dass keine ausreichenden inhaltlichen, zuwendungsrechtlichen oder juristischen Gründe vorlägen, um den Widerspruch der Organisation zurückzuweisen. Eine Klage habe deshalb „sehr hohe Aussicht auf Erfolg“.

BpB-Vizepräsident spricht von politischer Entscheidung

Auch eine interne Nachricht des BpB-Vizepräsidenten und früheren CSU-Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich sorgt für Aufmerksamkeit. Dieser bezeichnete das Vorgehen am 26. Mai dem Bericht zufolge als „letztendlich eine politische Entscheidung“.

Gründerin Leonard hält den Förderstopp für willkürlich. „Diese willkürlich zu kürzen, ist fahrlässig und falsch. Dagegen klagen wir“, erklärte sie mit Blick auf die staatliche Unterstützung ihrer Organisation. Die Bundeszentrale wollte sich zu den bekanntgewordenen E-Mails unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.

Ob die Ablehnung des Förderantrags rechtmäßig war, muss nun das Verwaltungsgericht Köln entscheiden. Eine endgültige Bewilligung der knapp 290.000 Euro hatte es vor dem Förderstopp nicht gegeben. (rr)