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Interview als Fiebertraum: Hape Kerkeling, der mutige Widerstandskämpfer

Interview als Fiebertraum: Hape Kerkeling, der mutige Widerstandskämpfer

Interview als Fiebertraum: Hape Kerkeling, der mutige Widerstandskämpfer

Komiker Hape Kerkeling sitzt mit zufriedener Miene im Thüringer Landtag
Komiker Hape Kerkeling sitzt mit zufriedener Miene im Thüringer Landtag
Komiker Hape Kerkeling riskiert im Kampf gegen das Böse absolut alles. Foto: IMAGO / Karina Hessland
JF-Plus Icon Premium Interview als Fiebertraum
 

Hape Kerkeling, der mutige Widerstandskämpfer

Hape Kerkeling fühlt sich als mutiger Krieger gegen die AfD – und sieht dafür offenbar sogar seine Karriere in Gefahr. Besonders bedrohlich findet er offenbar, dass die AfD die Regierung kontrolliert. Ein Kommentar.

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