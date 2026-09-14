Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Umfrage-Hammer: Jetzt knackt die AfD erstmals bundesweit die 30-Prozent-Marke

Umfrage-Hammer: Jetzt knackt die AfD erstmals bundesweit die 30-Prozent-Marke

Umfrage-Hammer: Jetzt knackt die AfD erstmals bundesweit die 30-Prozent-Marke

AfD-Bundesvorsitzender Tino Chrupalla gemeinsam mit der Co-Vorsitzenden Alice Weidel während der Bundespressekonferenz
AfD-Bundesvorsitzender Tino Chrupalla gemeinsam mit der Co-Vorsitzenden Alice Weidel während der Bundespressekonferenz
Tino Chrupalla und Alice Weidel: feiern einen neuen Umfragerekord. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
Umfrage-Hammer
 

Jetzt knackt die AfD erstmals bundesweit die 30-Prozent-Marke

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt taumelt die Kanzlerpartei weiter. Mit 30 zu 20 Prozent liegt die AfD in einer aktuellen Umfrage zur Bundestagswahl so deutlich vor der Union wie nie zuvor. Welche Koalitionen wären überhaupt noch möglich?
Anzeige

BERLIN. Die AfD hat erstmals die 30-Prozent-Marke in einer Umfrage zur Bundestagswahl geknackt. In einer aktuellen Erhebung der Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung (GMS) klettert die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla von 28 auf 30 Prozent. Die Union verliert zur vergangenen GMS-Umfrage im Juli drei Prozentpunkte und sackt auf 20 Prozent ab. Damit liegen AfD und CDU/CSU inzwischen zehn Prozentpunkte auseinander.

Auf Platz drei landen die Grünen mit 14 Prozent (plus ein Prozentpunkt). SPD und Linkspartei sind gleichauf bei elf Prozent, wobei sich die Linken um einen Punkt leicht verbessern und die SPD unverändert bleibt.

AfD und Union trennen zehn Prozentpunkte. Grafik: JF

Die FDP verschlechtert sich um einen Prozentpunkt und wäre auch mit Wolfgang Kubicki an der Parteispitze mit vier Prozent weiterhin nicht im Bundestag vertreten. Leicht wachsen kann zwar das BSW, würde aber mit drei Prozent den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde nicht schaffen. Weit davon entfernt sind die Freien Wähler, die nach wie vor bei einem Prozent liegen. Alle anderen Parteien kämen auf sechs Prozent, einen Punkt weniger als noch im Juli.

AfD hätte mit Union eine komfortable Mehrheit

Sollte es bei 630 Sitzen bleiben, käme die AfD auf 220. Die CDU würde nur noch 146 Mandatsträger nach Berlin entsenden, die Grünen 102, SPD und Linkspartei jeweils 81. Für eine Koalitionsbildung unter der Bedingung der sogenannten „Brandmauer“ würde es derzeit nur für eine schwarz-rot-grüne Koalition mit 52,2 Prozent der Mandate reichen. Fiele wiederum die „Brandmauer“, hätten AfD und Union eine noch komfortablere Mehrheit mit 58,1 Prozent der Mandate.

Die derzeit einzige Mehrheit aufgrund der „Brandmauer“. Grafik JF

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist die Kanzlerpartei massiv in Bedrängnis geraten. Inzwischen zweifeln immer mehr Unionsanhänger an der Stabilität der Koalition sowie an Partei- und Regierungschef Friedrich Merz (lesen Sie hier mehr über die Situation in der Union). Dagegen zeigt sich die AfD zunehmend selbstbewusst, steht allerdings in Sachsen-Anhalt vor einer schwierigen Regierungsbildung. (rsz)

Tino Chrupalla und Alice Weidel: feiern einen neuen Umfragerekord. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles