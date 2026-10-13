Merz will gar nicht der Liebling der Nation sein

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BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin eine Lockerung des Kündigungsschutzes und umfassende Reformen der Sozialversicherung angekündigt. Zugleich verteidigte er seinen politischen Kurs gegen Kritik und verwies auf die schwierigen Entscheidungen, die seiner Regierung bevorstünden. Seine persönliche Beliebtheit sei dabei nicht ausschlaggebend.

„Ich habe nicht die Absicht, der Liebling der Nation zu werden“, erklärte Merz vor den Vertretern der deutschen Wirtschaft. Er wolle Deutschland vielmehr so auf Kurs bringen, dass vor allem die junge Generation wieder eine vernünftige Perspektive erhalte.

Würde er nicht für seine politischen Vorhaben kämpfen, wären seine Umfragewerte besser, behauptete der Kanzler. Die anstehenden Reformen seien jedoch notwendig, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes wiederherzustellen. Mit hörbar angeschlagener Stimme wandte sich Merz an die Unternehmer und bat sie ausdrücklich um Unterstützung. „Wir brauchen Sie“, sagte er. Die Bundesregierung sei darauf angewiesen, dass die Arbeitgeber ihre Erfahrungen und ihre Kontakte in die Bevölkerung einbrächten. Vor allem bei der Rente und auf dem Arbeitsmarkt müssten jetzt Entscheidungen fallen.

Merz will Kündigungsschutz lockern

Besonders deutlich wurde der CDU-Vorsitzende beim Arbeitsrecht. „Wir werden den Kündigungsschutz lockern“, kündigte er an. Die bestehenden Regelungen seien zu starr und erschwerten Unternehmen das Wachstum. Zugleich könnten sie Arbeitnehmer daran hindern, sich beruflich neu zu orientieren. Darüber hinaus stellte Merz neue Möglichkeiten zur Befristung von Arbeitsverträgen in Aussicht.

Auch die Rentenversicherung soll grundlegend verändert werden. „Ich will eine große Reform“, sagte der Kanzler. Im Mittelpunkt steht die geplante gesetzliche Kapitalrente, die das bisherige Umlagesystem ergänzen soll. Ein Teil der Beiträge würde künftig am Kapitalmarkt angelegt, um langfristig höhere Rentenleistungen bei geringeren Beitragssätzen zu ermöglichen.

Allerdings räumte Merz ein, dass dafür zunächst höhere Rentenversicherungsbeiträge erforderlich seien. Der Aufbau eines ausreichenden Kapitalstocks brauche Zeit. Deutschland sei mit dieser Reform ohnehin 30 Jahre zu spät dran. Zugleich sprach er sich für ein Ende der abschlagsfreien Frühverrentung aus. Dadurch werde das Rentensystem gerechter, argumentierte der Kanzler. Ziel sämtlicher Reformen sei es, die Sozialversicherungsbeiträge langfristig zu stabilisieren.

Arbeitgeberpräsident warnt vor Bremsern

Zuvor hatte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger die schwarz-rote Koalition eindringlich aufgefordert, ihren Reformankündigungen endlich Taten folgen zu lassen. An Merz gewandt erklärte er: „Wir wissen, Sie drängen zur Abfahrt. Andere stehen noch auf der Bremse.“

Die Wirtschaft wisse längst, welche Veränderungen notwendig seien. Deutschland brauche wettbewerbsfähigere Unternehmen, einen modernen Staat und dauerhaft finanzierbare Sozialversicherungen. Das Problem liege nicht an fehlenden Erkenntnissen, sondern an der ausbleibenden Umsetzung. „Der Zeitplan ist eng getaktet, aber der Zug fährt einfach nicht“, kritisierte Dulger.

Der Deutsche Arbeitgebertag fand einen Tag nach dem überraschenden Rücktritt von Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas statt. Als Nachfolger ist der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) vorgesehen. Er soll unter anderem die noch offenen Gesetzesvorhaben zur Reform des Arbeitsrechts und der Sozialversicherungen übernehmen.

Merz hatte bereits am Montag erklärt, er hoffe auf eine rasche Verabschiedung der entsprechenden Vorhaben im Bundeskabinett. Ursprünglich sollte auch Bas auf dem Arbeitgebertag sprechen. Beim Treffen im vergangenen Jahr war sie von Unternehmern für ihre Äußerungen zur Finanzierung des Rentensystems ausgelacht worden. (rr)