An der Plastiksteuer könnte die Regierung Merz zerbrechen

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BERLIN. Der Streit um die geplante Plastiksteuer hat sich zu einer möglichen Zerreißprobe für die schwarz-rote Bundesregierung entwickelt. Nach Informationen der Bild-Zeitung hat die SPD intern damit gedroht, den Bundeshaushalt nicht mitzutragen, sollten die eingeplanten Einnahmen aus neuen Steuern ausfallen. Das könnte das Ende der Koalition bedeuten. Hintergrund ist der wachsende Widerstand innerhalb der Union gegen die Plastiksteuer und die ebenfalls umstrittene Zuckersteuer.

Am Mittwochabend stellte sich auch Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) gegen die bisherige Fassung der Plastiksteuer. Bei Welt TV sprach er von „erheblichen Vorbehalten“ innerhalb seiner Fraktion, die er für „vollkommen berechtigt“ halte.

„Bei dem, was derzeit auf dem Tisch liegt, muss man sagen: Das ist sicherlich so nicht zustimmungsfähig“, erklärte der CDU-Politiker. Das Verhältnis zwischen den erwarteten Einnahmen und den Belastungen für Wirtschaft und Verwaltung stimme nicht. Damit unterstützt Frei mindestens 24 Unionsabgeordnete, die bereits schriftlich erklärt haben, der neuen Steuer nicht zustimmen zu wollen. Für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist das ein ernstes Problem. CDU, CSU und SPD verfügen im Bundestag lediglich über eine eigene Mehrheit von zwölf Stimmen. Sollte der Widerstand bestehen bleiben, könnte die Regierung das Gesetz nicht aus eigener Kraft verabschieden.

Klingbeil droht ein Milliardenloch

Die Plastiksteuer sollte ursprünglich am Mittwoch gemeinsam mit der Zuckersteuer vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Während sich die Regierung nach mehreren gescheiterten Anläufen auf eine Zuckersteuer verständigte, wurde die Entscheidung über die Plastikabgabe verschoben.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die erwarteten Einnahmen bereits in seine Haushaltsplanung aufgenommen. Nach dem bisherigen Entwurf sollen ab Juli 2027 für jede Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig werden. Für das kommende Jahr rechnet der Bund mit zusätzlichen Einnahmen von rund 670 Millionen Euro, ab 2028 sollen es jährlich etwa 1,8 Milliarden Euro sein.

Der Widerstand kommt allerdings nicht nur aus dem Bundestag. Zahlreiche Wirtschaftsverbände warnen davor, dass die Steuer verpackte Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs verteuern würde. Für einen durchschnittlichen Haushalt könnten Mehrkosten von rund 50 Euro jährlich entstehen. Zudem wäre die Einführung mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden. Allein beim Zoll wären nach dem Gesetzentwurf Hunderte zusätzliche Stellen erforderlich.

Auch die Zuckersteuer hat noch keine Mehrheit

Für die Bundesregierung verschärft sich die Lage dadurch, dass auch die am Mittwoch beschlossene Zuckersteuer im Bundestag scheitern könnte. Nach Bild-Informationen lehnen mindestens zwölf Unionsabgeordnete jede Form einer solchen Abgabe ab. Schon diese Zahl könnte ausreichen, um die eigene Mehrheit der Koalition zunichtezumachen, sofern sich alle Abgeordneten an der Abstimmung beteiligen.

Mit der Zuckersteuer will die Bundesregierung ab Juli 2027 zuckerhaltige Getränke zusätzlich belasten. Je nach Zuckergehalt sollen 26 beziehungsweise 32 Cent pro Liter fällig werden. Nach dem Kabinettsbeschluss steht allerdings noch die parlamentarische Zustimmung aus. Beide Steuervorhaben sind für Klingbeils Finanzplanung von Bedeutung. Bereits in der vergangenen Woche hatte Bild unter Berufung auf Unionskreise berichtet, die SPD habe intern angekündigt, dass ohne die geplanten Einnahmen der Haushalt für 2027 nicht zustimmungsfähig sei. Sollte die Koalition darüber zerbrechen, könnte dies noch im Dezember geschehen, wenn die Haushaltsberatungen abgeschlossen werden sollen.

Eine öffentliche Ankündigung der SPD, die Koalition im Falle eines Scheiterns der Steuern zu verlassen, gibt es bislang nicht. Die Regierung müsste auch nicht zwangsläufig auseinanderbrechen, da sie ausfallende Einnahmen durch Einsparungen oder andere Maßnahmen ausgleichen könnte. Die Verweigerung eines gemeinsamen Haushalts würde allerdings die Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Union und SPD infrage stellen. (rr)