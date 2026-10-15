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So sieht der Plan aus: Kann die SPD Schwesig wirklich zur Kanzlerin machen?

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Kann das funktionieren? Manuela Schwesig soll im nächsten Jahre für die SPD Bundeskanzlerin werden.
Kann das funktionieren? Manuela Schwesig soll im nächsten Jahre für die SPD Bundeskanzlerin werden.
Kann das funktionieren? Manuela Schwesig soll im nächsten Jahre für die SPD Bundeskanzlerin werden. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
JF-Plus Icon Premium So sieht der Plan aus
 

Kann die SPD Schwesig wirklich zur Kanzlerin machen?

Seit die SPD die Mecklenburg-Vorpommern-Wahl nur knapp verlor, herrscht bei den Genossen Euphorie. Nach Ostern soll Manuela Schwesig Kanzlerin werden. Wie das klappen könnte, welche Rolle die Antifa spielt und was dem Plan im Weg steht.

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Kann das funktionieren? Manuela Schwesig soll im nächsten Jahre für die SPD Bundeskanzlerin werden. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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