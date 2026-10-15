Kann die SPD Schwesig wirklich zur Kanzlerin machen?

Kann das funktionieren? Manuela Schwesig soll im nächsten Jahre für die SPD Bundeskanzlerin werden. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner

Seit die SPD die Mecklenburg-Vorpommern-Wahl nur knapp verlor, herrscht bei den Genossen Euphorie. Nach Ostern soll Manuela Schwesig Kanzlerin werden. Wie das klappen könnte, welche Rolle die Antifa spielt und was dem Plan im Weg steht.