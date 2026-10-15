Iran-Spione wollten Volker Beck töten – lange Haftstrafen verhängt

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HAMBURG. Das Hanseatische Oberlandesgericht hat zwei Männer wegen geheimdienstlicher Tätigkeit für den Iran und der Vorbereitung schwerer Anschläge zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der 54jährige Hauptangeklagte Ali Hassan Sarwari erhielt am Donnerstag achteinhalb Jahre Gefängnis, sein 43jähriger Komplize Tawab Mohsini viereinhalb Jahre. Nach Überzeugung des Gerichts hatten die beiden im Auftrag des iranischen Regimes unter anderem den früheren Grünen-Politiker Volker Beck und den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, für mögliche Mordanschläge ausgespäht.

Sarwari ist dänischer Staatsbürger mit afghanischen Wurzeln und lebte vor seiner Festnahme mit seiner Familie in der Nähe der dänischen Stadt Aarhus. Auch sein Komplize stammt aus Afghanistan.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft erhielt der Hauptangeklagte seine Aufträge direkt von Offizieren der Al-Kuds-Brigaden, einer Spezialeinheit der iranischen Revolutionsgarden, die für Auslandseinsätze zuständig ist. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer Informationen über mögliche Anschlagsziele in Deutschland beschafften. Neben Beck und Schuster gehörte dazu ein koscheres Lebensmittelgeschäft in Berlin. Dort sollte nach den Ermittlungen ein Brandanschlag verübt werden. Die Richter folgten mit den Haftstrafen den Forderungen der Bundesanwaltschaft. Die Verteidiger hatten Freisprüche verlangt.

Mordpläne bei McDonald’s besprochen

Besonders weit fortgeschritten waren die Vorbereitungen für einen Anschlag auf Volker Beck. Der 65jährige frühere Bundestagsabgeordnete ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) und setzt sich seit Jahren gegen Antisemitismus ein. Nach Erkenntnissen der Ermittler trafen sich die beiden Angeklagten in einer McDonald’s-Filiale in Dänemark. Dort sollen sie vereinbart haben, einen Mordanschlag auf Beck vorzubereiten. Sarwari wollte seinen Komplizen entweder selbst als Attentäter gewinnen oder ihn mit der Suche nach einem geeigneten Täter beauftragen. Schließlich verständigten sie sich auf die zweite Möglichkeit. Als Tatwaffe war eine Pistole mit Schalldämpfer vorgesehen.

Auch der geplante Brandanschlag auf einen jüdischen Lebensmittelhandel in Berlin war bereits vorbereitet worden. Nach Informationen der Bild-Zeitung sollte eine Frau aus Somalia Benzin in dem Geschäft verteilen und es anzünden. Dafür hätten ihr die Angeklagten 4.000 Euro versprochen.

Die Anschlagspläne wurden durch Hinweise des dänischen Geheimdienstes aufgedeckt. In Deutschland observierten daraufhin das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz den Hauptverdächtigen. Im Sommer 2025 wurde Sarwari schließlich in Dänemark von einer Spezialeinheit festgenommen und später nach Deutschland überstellt.

Beck verlangt Ausweisung des iranischen Botschafters

Volker Beck begrüßte das Urteil und verlangte zugleich politische Konsequenzen. „Das Verfahren hat eindrucksvoll gezeigt, wie der Iran seinen Terror nach Deutschland trägt“, sagte er der Bild-Zeitung. Der erkennende Senat habe dies ausdrücklich festgestellt.

Beck forderte die Bundesregierung auf, den iranischen Botschafter auszuweisen und die diplomatische Vertretung Teherans in Deutschland drastisch zu verkleinern. „Dieses Urteil darf politisch nicht folgenlos bleiben“, erklärte der frühere Grünen-Politiker.

Im Prozess hatte Beck versucht, als Nebenkläger zugelassen zu werden. Das Oberlandesgericht lehnte seinen Antrag jedoch ab. Die Anschlagsvorbereitungen seien noch nicht weit genug fortgeschritten gewesen, um ihm eine Beteiligung als Nebenkläger zu ermöglichen.

Verurteilt wurden die beiden Männer wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und versuchter Beteiligung an Mord und schwerer Brandstiftung. Zur tatsächlichen Ausführung der geplanten Anschläge kam es nicht. Das Verfahren hatte Ende Juni vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts begonnen. (rr)