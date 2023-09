Wie sich die „Tagesschau“ in den Fall Aiwanger einmischt

Anzeige

MÜNCHEN. Mit einem Wahlaufruf hat sich die „Tagesschau“-Berichterstatterin in Bayern in den Wahlkampf eingemischt: Auf X, vormals Twitter, forderte die öffentlich-rechtliche Journalistin am Montag: „Bitte abwählen, dieser Mann darf Bayern nie mehr vertreten.“ Gemeint war damit Vize-Ministerpräsident Hubertus Aiwanger (Freie Wähler), dessen Tweet sie teilte.



Doch der Appell stößt größtenteils auf taube Ohren. 58 Prozent der Deutschen finden einer Forsa-Umfrage für RTL zufolge die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), Aiwanger trotz der Flugblatt-Affäre im Amt zu belassen, richtig. 34 Prozent sind gegenteiliger Meinung. Acht Prozent machten keine Angaben.

Drei Viertel der Bayern pro Aiwanger

Besonders groß ist die Zustimmung zu Aiwanger bei den Wählern der CSU (92 Prozent), der AfD (86 Prozent), der CDU (77 Prozent) und der FDP (72 Prozent). Dagegen hätten – so wie die ARD-Journalistin – die Anhänger von SPD (65 Prozent) und Grünen (71 Prozent) mehrheitlich eine Entlassung des Freie-Wähler-Chefs für richtig gehalten.

In Bayern, wo am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, fielen die Ergebnisse noch eindeutiger aus: 72 Prozent finden Söders Entscheidung richtig. Nur 23 Prozent befürworten eine Entlassung Aiwangers aus der Staatsregierung. Fünf Prozent äußerten keine Meinung.

Gegenwind für ARD-Korrespondentin

Auf X erhielt Christiane Meier denn auch starken Gegenwind für ihren Wahlaufruf. Ein User schrieb: „Könnt ihr vom degenerierten ÖRR nicht einfach mal ‚den Mund‘ halten und euch um das kümmern, was eure eigentliche Aufgabe ist? Informieren, ohne zu indoktrinieren und ein halbwegs vernünftiges Programm auf die Beine zu stellen, sollte doch für 10 Milliarden Euro im Jahr möglich sein?“

Ein anderer formulierte: „Sie leben beide von meinem Geld. Aber im Gegensatz zu Ihnen wurde er wenigstens gewählt. Sie hingegen nicht. Das einzige, was sie vertreten ist Grüne Propaganda. Und die können sie behalten.“ (fh)