Neue No-go-Area: Täglich 90 Gewalttaten auf Bahnhöfen

Festnahme am Berliner Hauptbahnhof Ende März: Die Gewalttaten steigen drastisch an. Foto: picture alliance / Sipa USA | PRESSCOV

Die Gewaltkriminalität auf deutschen Bahnhöfen steigt in den ersten drei Monaten noch einmal drastisch an. Sie folgt damit dem erschreckenden Trend, der sich bereits in den vergangenen Jahren verfestigt.