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Ausbau der Grenzanlagen: Polens Ostschild schützt auch gegen illegale Migration

Ausbau der Grenzanlagen: Polens Ostschild schützt auch gegen illegale Migration

Ausbau der Grenzanlagen: Polens Ostschild schützt auch gegen illegale Migration

Polen sichert die Nato-Ostflanke sehr robust (Archivbild).
Polen sichert die Nato-Ostflanke sehr robust (Archivbild).
Polen sichert die Nato-Ostflanke sehr robust (Archivbild). Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rafal Niedzielski
JF-Plus Icon Premium Ausbau der Grenzanlagen
 

Polens Ostschild schützt auch gegen illegale Migration

Polen hat sich nicht nur zum starken Ostschild der Nato gemausert. Der Ausbau seiner Grenzanlagen ist auch ein wirksames Mittel gegen illegale Migranten, die von Moskau instrumentalisiert werden. Doch damit ist das Problem nicht aus der Welt.

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Polen sichert die Nato-Ostflanke sehr robust (Archivbild). Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rafal Niedzielski
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