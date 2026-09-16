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„Rede zur Lage der Union“: Der Machtanspruch von der Leyens ist offensichtlich

„Rede zur Lage der Union“: Der Machtanspruch von der Leyens ist offensichtlich

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat klare Vorstellungen, wie der Kurs Europas aussehen soll.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat klare Vorstellungen, wie der Kurs Europas aussehen soll.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat klare Vorstellungen, wie der Kurs Europas aussehen soll. Foto: picture alliance / PA Images | Justin Tang
JF-Plus Icon Premium „Rede zur Lage der Union“
 

Der Machtanspruch von der Leyens ist offensichtlich

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist schlau. Nämlich zu schlau, um in ihrer Rede zur Lage der Union einen europäischen Zentralstaat zu fordern. Doch der bleibt ihr Ziel. Bemerkenswert ist, wovon sie lieber nicht spricht.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat klare Vorstellungen, wie der Kurs Europas aussehen soll. Foto: picture alliance / PA Images | Justin Tang
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