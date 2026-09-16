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Angst vor dem Aufstand der Maschinen: Muss der Fortschritt der Super-KI verlangsamt werden?

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Bei der KI-Diskussion spielen Ängste vor unkontrollierbaren Robotern unterschwellig mit (Symbolbild).
Bei der KI-Diskussion spielen Ängste vor unkontrollierbaren Robotern unterschwellig mit (Symbolbild).
Bei der KI-Diskussion spielen Ängste vor unkontrollierbaren Robotern unterschwellig mit (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne
JF-Plus Icon Premium Angst vor dem Aufstand der Maschinen
 

Muss der Fortschritt der Super-KI verlangsamt werden?

Führende KI-Forscher warnen vor Systemen, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen könnten. Andere halten eine Verlangsamung für gefährlicher als den Fortschritt selbst. Hinter dem Streit stehen nicht nur Sicherheitsfragen, sondern auch Milliardeninteressen und der Machtkampf zwischen den USA und China.

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Bei der KI-Diskussion spielen Ängste vor unkontrollierbaren Robotern unterschwellig mit (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne
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