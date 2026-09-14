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Rekrutierung über Telegram: Russlands Wegwerfagenten stellen Europa vor neue Probleme

Rekrutierung über Telegram: Russlands Wegwerfagenten stellen Europa vor neue Probleme

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Russische Geheimdienste nutzen Telegram dazu, ihre Wegwerfagenten zu rekrutieren (Symbolbild).
Russische Geheimdienste nutzen Telegram dazu, ihre Wegwerfagenten zu rekrutieren (Symbolbild).
Russische Geheimdienste nutzen Telegram dazu, ihre Wegwerfagenten zu rekrutieren (Symbolbild). Foto: picture alliance / TASS | Erik Romanenko
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Russlands Wegwerfagenten stellen Europa vor neue Probleme

Die neue Generation Agenten hat wenig mit schillernden James-Bond-Klischees zu tun. Seit ein paar Jahren rekrutiert Russland über Telegram sogenannte Wegwerfagenten für Sabotageakte. Das hat mittlerweile System in ganz Europa.

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Russische Geheimdienste nutzen Telegram dazu, ihre Wegwerfagenten zu rekrutieren (Symbolbild). Foto: picture alliance / TASS | Erik Romanenko
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