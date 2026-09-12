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Buchbesprechung: Russland bleibt ein ewiges Rätsel

Buchbesprechung: Russland bleibt ein ewiges Rätsel

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Demonstranten in Moskau erinnern an die bolschewistische Revolution in Russland (Archivbild). Foto: picture alliance/AP Photo | Alexander Zemlianichenko
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Russland bleibt ein ewiges Rätsel

Der Historiker Frank-Lothar Kroll widmet sich der wachsenden Distanz Russlands zu Europa. Dabei liefert er wertvolle Denkanstöße über das Reich im Osten.

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Demonstranten in Moskau erinnern an die bolschewistische Revolution in Russland (Archivbild). Foto: picture alliance/AP Photo | Alexander Zemlianichenko
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