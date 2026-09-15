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Ukrainekrieg: Neue Mobilmachung soll Russlands Armee neuen Schwung bringen

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Russlands Soldaten trainieren den Grabenkampf: Kommt eine neue Mobilisierungswelle?
Russlands Soldaten trainieren den Grabenkampf: Kommt eine neue Mobilisierungswelle?
Russlands Soldaten trainieren den Grabenkampf: Kommt eine neue Mobilisierungswelle? Foto: picture alliance / TASS | Alexander Polegenko
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Neue Mobilmachung soll Russlands Armee neuen Schwung bringen

Russlands Offensive läuft derzeit nicht, wie erhofft. Während sie in der Ostukraine mit Gegenangriffen zu kämpfen hat, halten sich Gerüchte über eine neue Mobilisierungswelle. Während der Kreml das dementiert, bemühen sich US-Vermittler um eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.

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