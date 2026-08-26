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Dreifachmord in den USA: Mutter oder Monster? – Wie der Fall Lindsay Clancy zum Politikum wird

Dreifachmord in den USA: Mutter oder Monster? – Wie der Fall Lindsay Clancy zum Politikum wird

Dreifachmord in den USA: Mutter oder Monster? – Wie der Fall Lindsay Clancy zum Politikum wird

Das Bild zeigt Lindsay Clancy, eine Mutter, die ihre drei Kinder getötet hat.
Das Bild zeigt Lindsay Clancy, eine Mutter, die ihre drei Kinder getötet hat.
Lindsay Clancy vor Gericht: Ihr Fall bewegt und spaltet die Vereinigten Staaten. Foto: picture alliance / AP Photo/Josh Reynolds | Josh Reynolds
JF-Plus Icon Premium Dreifachmord in den USA
 

Mutter oder Monster? – Wie der Fall Lindsay Clancy zum Politikum wird

Lindsay Clancy tötet ihre drei Kinder und scheitert mit einem anschließenden Suizidversuch. Der Tat psychische Probleme und unerhörte Hilferufe voraus. Im Gerichtsaal geht es um ihre Schuldfähigkeit, draußen um Feminismus.

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Lindsay Clancy vor Gericht: Ihr Fall bewegt und spaltet die Vereinigten Staaten. Foto: picture alliance / AP Photo/Josh Reynolds | Josh Reynolds
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