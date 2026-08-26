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Kölner Abschiebeskandal: Im Sumpf der Migrationsmafia

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Migranten vor dem Kölner Hauptbahnhof (Symbolbild): Der Migrationsmafia geht es nicht um die Schicksale irgendwelcher illegal dahergekommenen Zuwanderer. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress
Migranten vor dem Kölner Hauptbahnhof (Symbolbild): Der Migrationsmafia geht es nicht um die Schicksale irgendwelcher illegal dahergekommenen Zuwanderer. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress
Migranten vor dem Kölner Hauptbahnhof (Symbolbild): Der Migrationsmafia geht es nicht um die Schicksale irgendwelcher illegal dahergekommenen Zuwanderer. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress
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Im Sumpf der Migrationsmafia

Hunderte ausreisepflichtige Ausländer wurden in Köln nicht abgeschoben. Zum Dank begehen sie Hunderte Straftaten. Das ist kein Betriebsunfall, sondern das Ergebnis eines staatsfinanzierten Migrationssumpfes. Zeit, den Moloch trockenzulegen. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Migranten vor dem Kölner Hauptbahnhof (Symbolbild): Der Migrationsmafia geht es nicht um die Schicksale irgendwelcher illegal dahergekommenen Zuwanderer. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress
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