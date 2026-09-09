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Verhandlungsbemühungen im Ukrainekrieg: Moskau, Kiew und die Suche nach Frieden

Verhandlungsbemühungen im Ukrainekrieg: Moskau, Kiew und die Suche nach Frieden

Verhandlungsbemühungen im Ukrainekrieg: Moskau, Kiew und die Suche nach Frieden

Die Reisediplomatie der US-Gesandten Steve Witkoff (3. v. r.) und Jared Kushner (3. v. l.) soll Bewegung in die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew bringen.
Die Reisediplomatie der US-Gesandten Steve Witkoff (3. v. r.) und Jared Kushner (3. v. l.) soll Bewegung in die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew bringen.
Die Reisediplomatie der US-Gesandten Steve Witkoff (3. v. r.) und Jared Kushner (3. v. l.) soll Bewegung in die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew bringen. Foto: picture alliance / SvenSimon-Press Service Of The P | Press Service Of The President Of Ukraine
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Moskau, Kiew und die Suche nach Frieden

Trumps Unterhändler Witkoff und Kushner suchen einen Ausweg aus dem Ukrainekrieg. Doch während Washington mit beiden Seiten spricht, verschärft sich der Konflikt zwischen Berlin und Moskau.

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Die Reisediplomatie der US-Gesandten Steve Witkoff (3. v. r.) und Jared Kushner (3. v. l.) soll Bewegung in die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew bringen. Foto: picture alliance / SvenSimon-Press Service Of The P | Press Service Of The President Of Ukraine
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