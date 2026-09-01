Warum hat Deutschland den teuersten Strom aller G20-Staaten?

Der Blick auf den Stromzähler und die entsprechenden Preise vermiesen den Deutschen die Laune (Symbolbild). Foto: picture alliance / zb | Kirsten Nijhof

Kein anderes G20-Land weist höhere Strompreise als Deutschland auf. Die heimischen Haushalte zahlen fast doppelt so viel wie die in den USA. Gleichzeitig haben auch Unternehmen mit den hohen Stromkosten zu kämpfen. Woran liegt das?