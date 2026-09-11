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25 Jahre nach den Anschlägen: Der lange Schatten des 11. Septembers

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Von New York aus um die Welt: 9/11 hat zu Erschütterungen im Westen, Russland und dem fernen Osten geführt, die bis heute nachhallen. picture alliance / Newscom | PRESTON KERES
Von New York aus um die Welt: 9/11 hat zu Erschütterungen im Westen, Russland und dem fernen Osten geführt, die bis heute nachhallen. picture alliance / Newscom | PRESTON KERES
Von New York aus um die Welt: 9/11 hat zu Erschütterungen im Westen, Russland und dem fernen Osten geführt, die bis heute nachhallen. picture alliance / Newscom | PRESTON KERES
JF-Plus Icon Premium 25 Jahre nach den Anschlägen
 

Der lange Schatten des 11. Septembers

Afghanistan, Irak, Drohnenkrieg und neue Sicherheitsapparate: 9/11 veränderte die westliche Außenpolitik grundlegend. 25 Jahre später zeigt sich, was vom „War on Terror“ geblieben ist – und was gescheitert ist.

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Von New York aus um die Welt: 9/11 hat zu Erschütterungen im Westen, Russland und dem fernen Osten geführt, die bis heute nachhallen. picture alliance / Newscom | PRESTON KERES
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