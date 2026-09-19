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Architekturdebatte: Wieso das Bauhaus überwunden werden muss

Architekturdebatte: Wieso das Bauhaus überwunden werden muss

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Man sieht einen hässlichen grauen Kasten mit Regenbogen-Bemalung, Symbol für das Erbe des Bauhaus
Man sieht einen hässlichen grauen Kasten mit Regenbogen-Bemalung, Symbol für das Erbe des Bauhaus
Vorübergehender Amtssitz des Bundespräsidenten am Spreebogen im Berliner Regierungsviertel. Foto: IMAGO / imagebroker
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Wieso das Bauhaus überwunden werden muss

Rechte und Konservative haben das Bauhaus zuletzt gegen die eigene politische Seite verteidigt. Zu Unrecht: Entscheidend sind keine kunsthistorischen Qualitäten, sondern die Frage, wofür die Bauhaus-Ästhetik heute steht. Eine Erwiderung von Claus-M. Wolfschlag.

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