Marsch für das Leben: „Früher hätte ich auf der anderen Seite gestanden“

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Der 22. Marsch für das Leben. Er findet in zwei Städten in Deutschland gleichzeitig statt: Köln und Berlin. Veranstalter ist in beiden Städten der im Jahr 2001 gegründete Bundesverband Lebensrecht, Vorsitzende ist seit 2017 Alexandra Linder. 15 Lebensrechtsorganisationen sind in ihm zusammengeschlossen. Der Verband will nach eigenen Aussagen eine „sachliche, ideologiefreie und auf Fakten gegründete Diskussionskultur“. Darauf haben die Linksextremisten keine Lust – und versprechen vollmundig, den Marsch zu sabotieren (JF berichtete). Es wird aber völlig anders kommen.

„Früher hätte ich auf der anderen Seite gestanden“, sagt der 34jährige Dennis aus Leipzig mit einem Lächeln. Und dabei blickt er über drei Linien schwere Hamburger Gitter, die Absperrgitter der Polizei. Denn auf der anderen Seite steht die Antifa. Genauer gesagt, das nach Eigenzuschreibung „queer-feministische und antifaschistische Bündnis ‘What the Fuck?!’“, welches seit Tagen zur Gegendemo mobilisierte. Außer einer einsamen Regenbogenfahne ist dort nichts Buntes zu sehen. Hier, am Washingtonplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof, trägt Rotfront wie eigentlich jeden Tag schwarz.

Mittags treffen sich die Lebensschützer dort zu ihrem alljährlichen Marsch für das Leben. Ein nicht im Mindesten homogener Haufen: Priester und Nonnen, Mütter mit Babys, Väter, die in Bollerwagen ihre Kiddys ziehen. Junge, Alte, Weiße, Farbige. Alle eint die Sorge um den Schutz des menschlichen Lebens. Rechts vor der großen Bühne sind wieder die weißen Kreuze aufgestellt. Aber es fliegen auch bunte Luftballons in der Luft. Wonnige, propere Babys lachen von Plakaten. Viele Besucher knuspern an einer Brezel. Über 5.000 Stück hat wieder die Bäckerei Plentz aus Oberkrämer gespendet.

„Ich kenne viele Frauen, die abgetrieben haben“

Dennis ist zum ersten Mal dabei. „Eine angenehme Stimmung hier.“ Und dann sagt er fast zu sich selbst: „Es ist witzig. Früher war ich Teil der kommunistischen Aktion, aber mit Mitte 20 begann ich, mich mit dem Glauben zu beschäftigen.“ An den Linken ärgert ihn heute, dass es nur um Ideologien ginge. „Sie suchen keinen Konsens, sie wollen Hegemonie. Und dieses ‘queerfeministische’ Label, das sie sich geben, stimmt einfach nicht. Die Antifa ist strikt männerdominiert, Frauen haben da nichts zu sagen. Und für mich, als schwulen Katholiken, sprechen die eh alle nicht.“

Das sieht das überschaubare linke Trüppchen von gegenüber naturgemäß anders. Zwei junge Frauen verteilen Flyer. „Marsch für das Leben – Nicht mit uns!“, steht da drauf. Obwohl sie, eine Stunde später ungefähr, natürlich mitmarschieren werden. „Nein, mit den Rechten sprechen wir nicht, mit denen kann man gar nicht reden“, sagt eine der Flyerverteilerinnen. „Nee, das geht nicht.“ Dort auf der kleinen Wiese halten die Linksextremisten Banner hoch. Die Motti sollen provozieren. Wie: „Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben.“ Oder „Abortion 4 Life – Die Hölle seid ihr“. Doch niemand lässt sich provozieren.

Nun, mit Ursel Bunjes aus Bremen von der evangelischen Martini-Gemeinde könnte sie schon reden. Zuhören sollte sie ihr jedenfalls. „Ich bin über 70 Jahre, ich kenne viele Frauen, die abgetrieben haben, ich bin in der Seelsorge tätig. Ich würde nicht eine von den Frauen verdammen. Ich bin schließlich Christin. Das steht mir gar nicht zu. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass für die Frauen, die Abtreibungen vorgenommen haben, dieser Eingriff schwere psychologische Belastungen mit sich bringt. Die Frauen kennen ja den errechneten Geburtstermin. Den vergessen sie niemals, durchleben ihn immer wieder, jedes Jahr, den haben sie ihr Leben lang im Kopf.“

Und sie weist aus ihrer Arbeit darauf hin, dass sich die Partner nach den Abtreibungen ausnahmslos trennen. Welchen Trost kann dann der christliche Glaube spenden? „Ich finde es ganz wichtig, den Frauen klar zu machen, dass ihre Kinder nicht verloren sind, sondern die Frauen ihre Kinder wiedersehen werden.“

Polizei unterbindet eine Transparentaktion auf der Glasbrücke

Rechtsanwalt Oliver Völsing ist aus Tegel gerade angekommen: „Ich bin Adventist, habe gerade in meiner Gemeinde eine Predigt gegen Abtreibung gehalten.“ Jetzt schaut sich der 53jährige um, wo seine Gemeindemitglieder abgeblieben sind. Am Infostand der Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) gibt es Flyer zu Themen wie Männerseelsorge, Leihmutterschaft und Schwangere im Konflikt.

Bundesvorsitzende Cornelia Kaminski spricht von der Bühne gerade von den Problemen der Leihmutterschaft, gegen die sie sich positioniert. „Die Kinder verlieren ihre Mutter schon im Kreißsaal. Das ist ein himmelschreiendes Unrecht. Dagegen haben wir schon 60.000 Stimmen gesammelt.“ Kaminski will Gesetzesänderungen. Zwar sei die Leihmutterschaft in Deutschland verboten. Doch wie der Fall des früheren Unionsfraktionschefs im Bundestag, Jens Spahn, zeigt, sei es möglich, im Ausland eine Leihmutter mit viel Geld zu finden. „Das Kind steht an erster Stelle, nicht die Bedürfnisse der Eltern.“

Es ist 14.30 Uhr, die Lebensschützer formieren sich und marschieren los. Es ist leise. Zwischendrin ein paar Lautsprecherboxen. Gespielt wird „Breakfast at Tiffany’s“ und „Unheilig“. Die Linken, so ist es auf ihrem Telegramkanal zu lesen, sind keine Fans dieser „schrecklichen“ Musik. Keine halbe Stunde später behaupten sie, von der Glasbrücke über einem Klinikgebäude an der Luisenstraße hänge ein großes „Transpi“. Es hängt aber gar nichts. Polizisten haben die Störer samt Transparent eingepackt. Es wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

„Das war eine tolle Polizeiarbeit“

Auch ist im Zug von Gegenprotesten, die, wie behauptet, sehr laut seien, nichts zu hören. Das Skandieren von „Ehe, Küche, Vaterland – unsere Antwort Widerstand“, ist wirklich nur zu verstehen von denjenigen, die drei Meter von den maskierten Linken entfernt stehen. Auch eine Sponti-Demo, die dem Zug angeblich folgt, bleibt von den Lebensschützern unbemerkt.

„Also ich habe nur einmal mitbekommen, dass wir in der Luisenstraße wegen des Transparents kurz einen Stop eingelegt haben“, sagt ein Teilnehmer zum Abschluss gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. Ein anderer schildert: „Linke haben versucht, sich in den Marsch zu schmuggeln. Das hat die Polizei aber gleich unterbunden. Überhaupt hatten die jede Einmündung toll abgesperrt“, sagt der Zweite. „Das war eine tolle Polizeiarbeit.“

Um 16.30 Uhr ist der Marsch für das Leben beendet. Ein paar übereifrige Linke trommeln noch und halten Transparente in die Luft. Sie werden von der Polizei wegeskortiert. Insgesamt waren 4.200 Lebensschützer am Sonnabend in Berlin unterwegs, so der Veranstalter. Gemeldet waren 5.000. Bei den Linken waren 800 gemeldet, vor Ort waren vielleicht 300. Die Polizei war im gesamten Stadtgebiet wegen der verschiedenen Demonstrationen mit rund 1.100 Beamten im Einsatz.

„Zeichen setzen, Netzwerken, aktiv werden“

Auch in Köln sind es längst nicht nur einige Hundert, die für den Lebensschutz demonstrieren, sondern 2.100 Menschen. Dort, auf dem Neumarkt der Dom-Metropole, übersteigen sie die Zahl der linksradikalen Gegenprotestierer. Die Polizei hat beide Gruppen voneinander getrennt, jede Seite demonstriert für sich.

Überraschend: Die Linken rund um das Bündnis „Pro Choice“ haben deutlich abgerüstet. „Auf der Demo werden wir heute keine Klassenkampf-Transparente zeigen“, verkündet eine ihrer Sprecherinnen. Leises murren aus den Ecken der vereinzelten Antifa-Gruppen ist zu hören, während von ihren Fahnen und Transparenten nur wenige zu sehen sind. Auch Übergriffe auf die Lebensschützer bleiben aus.

Die wiederum freuen sich über den starken Zulauf. „Noch sind nicht alle da, schauen wir mal, was da noch so geht“, sagt Mona Schwaderlapp, Mitorganisatorin des Kölner Marsches für das Leben erwartungsvoll im Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT. Die 27 Jahre alte Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern verfolgt mit der Demonstration vor allem drei Ziele. „Zeichen setzen, Netzwerken, aktiv werden“, sagt sie.

„Ich habe erstaunlich viele neue Gesichter gesehen“

Es sind viele von ihnen, die an diesem Tag aktiv werden. Unter den Lebensschützern auf dem Neumarkt herrscht Familienfest-Atmosphäre. Organisationen wie ALfA, die Christdemokraten für das Leben (CDL), Kaleb, die Stiftung Ja zum Leben oder Ärzte für das Leben sind mit Infoständen vor Ort. Andere verteilen Luftballons mit der Aufschrift „Wir lieben das Leben.“

Demo-Schilder liegen auf großen Haufen konzentriert beisammen. Botschaften wie „Keine Kinder – Keine Zukunft“ oder „Auf dem Mars wäre eine Zelle schon Leben“ stehen darauf. „Jeder soll ein Schild haben“, sagen die Organisatoren. Viele Kinder sind mit dabei. Familien, Großeltern. Junge Frauen, die während der Demo ihr Baby stillen. Eltern mit Kinderwagen. Jugendliche in grünen Shirts vom Bundesverband Lebensrecht. Und eine Band auf der Bühne, die mit ihren Songs die Trillerpfeifen der Gegendemo übertönt.

„Es sind natürlich auch viele alte Bekannte hier, aber ich habe ebenso schon erstaunlich viele neue Gesichter gesehen“, sagt Odila Carbanje, stellvertretende Bundesvorsitzende der CDL, die beim Marsch für das Leben zu den Aktivisten der ersten Stunde zählt. „Bei uns am Infostand haben wir von den Gegendemonstrationen bisher noch überhaupt nichts wahrgenommen“, sagt sie der JF.

„Die Lebensschützer waren mir deutlich sympathischer“

Was auch damit zusammenhängt, dass die Polizei die Störer konsequent kontrolliert und sofort hinüber zur Gegendemo geleitet. Verdächtige Rucksäcke werden unter wütendem Protest der Antifas kontrolliert und durchsucht. Und auch während des Demonstrationszuges bleibt es friedlich. Die Polizei lässt erst die Lebensschützer durch die Straßen ziehen. Dahinter mit gebührendem Abstand und einem starken Polizei-Aufgebot folgt der Zug der Gegendemonstranten. Vorn skandieren die Abtreibungsgegner „Danke Polizei“, hinten hallen „Verpisst euch“-Rufe der Linksradikalen in Richtung der Beamten.

Besucher in den Straßencafés beobachten die kontrastreiche Szenerie teils überrascht, teils interessiert und teils emotional. „Das kann ja wohl nicht wahr sein“, ruft eine ältere Frau mit lila gefärbten Haaren am Straßenrand mit sichtlich entsetztem Gesichtsausdruck beim Anblick tausender Lebensschützer. Ein ebenfalls älterer Mann mit Stoppelbart pustet dort verzweifelt in eine Trillerpfeife. Doch am Straßenrand ist er der Einzige, der hier pfeift.

Unter den Leuten in den Cafés ist die Meinung zu den beiden Demo-Gruppen hingegen recht einhellig. „Also, die erste Gruppe war mir deutlich sympathischer“, murmelt einer von ihnen in Richtung seiner mit am Tisch sitzenden Gruppe. Die anderen lachen und stimmen zu.

„Wir sind heute hier, weil es Leute gibt, die unsere Hilfe brauchen“, betont unterdessen Ludwig Brühl vom Bundesvorstand Aktion Lebensrecht. Er warnt: „Mitten in Köln werden Leihmutterschaften verkauft.“ Verdeckt ermittelnd habe er sich mit anderen Mitstreitern auf die Spuren jener Menschen begeben, die mit dem Leihmutterschaft-Geschäft hohe Summen kassieren. „Sie wissen, wie man unsere Gesetze umgehen kann“, sagt er. Sein Appell: „Diese Leute müssen wir stoppen.“