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Cancel Culture: Jörg Bernig – Der Dichter als Störenfried

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Der Schriftsteller Jörg Bernig steht vor einem Mikrofon
Der Schriftsteller Jörg Bernig steht vor einem Mikrofon
Jörg Bernig, hier 2013 bei der Verleihung des Radebeuler Kunstpreises. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | André Wirsig
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Jörg Bernig – Der Dichter als Störenfried

Vor zehn Jahren hielt der Schriftsteller Jörg Bernig die Kamenzer Rede – und nahm Kants „Sapere aude!“ beim Wort. Das machte ihn im Kulturbetrieb zur Persona non grata. Von Thorsten Hinz.

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Jörg Bernig, hier 2013 bei der Verleihung des Radebeuler Kunstpreises. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | André Wirsig
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