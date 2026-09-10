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Einheitsdenkmal in Berlin: Warten auf die Wippe

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Ein Modell der „Einheitswippe“ beim Spatenstich 2020: Ob aus der Skulptur je Wirklichkeit wird, ist fraglich. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen
Ein Modell der „Einheitswippe“ beim Spatenstich 2020: Ob aus der Skulptur je Wirklichkeit wird, ist fraglich. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen
Ein Modell der „Einheitswippe“ beim Spatenstich 2020: Ob aus der Skulptur je Wirklichkeit wird, ist fraglich. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen
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Warten auf die Wippe

Es ist ein Fall, der an Kuriosität kaum zu überbieten ist. Offenbar steht das seit 20 Jahren geplante Denkmal zur Erinnerung an die Wiedervereinigung mitten in Berlin vor dem Aus. Die Gründe dafür reichen von lästigem Papierkram bis hin zu Fledermäusen.

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Ein Modell der „Einheitswippe“ beim Spatenstich 2020: Ob aus der Skulptur je Wirklichkeit wird, ist fraglich. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen
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