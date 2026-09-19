So kämpft die AfD in Mecklenburg-Vorpommern um Platz eins

Schon von weitem sind die Bässe aus den Lautsprecherboxen zu hören. Die AfD hat in Graal-Müritz, direkt an der Ostsee, Musik aufgelegt. Sie hat Pavillons mit ihrem blau-weiß-roten Logo sowie Tische und Bänke aufgebaut. Von einem der Pavillons weht der Geruch von Grillwürsten herüber, die sie dort gerade zubereiten. Eine Bühne, ebenfalls in blau-weiß-rot, ist mit einem Schriftzug versehen: „Bereit für die blaue Wende!“ steht da in freudiger Erwartung des Ergebnisses der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Sonntag.

Ganz unberechtigt ist der Optimismus der knapp 50 erschienenen AfD-Anhänger nicht. Nach dem Wahlsieg ihrer Partei in Sachsen-Anhalt mit fast 44 Prozent der Stimmen herrscht pure Euphorie bei ihnen. Mecklenburg-Vorpommern soll das nächste Bundesland werden, in dem die AfD zur stärksten Kraft im Landtag wird. Und die politische Konkurrenz macht es ihr leicht. Denn wieder einmal läuft die zentrale Botschaft des Wahlkampfes auf die bloße Formel hinaus: „Bist du für oder gegen die AfD?“

Dass es dennoch Unterschiede zu Sachsen-Anhalt gibt, wird deutlich, als AfD-Spitzenkandidat Enrico Schult die Bühne betritt. Die Veranstaltung hat hier nicht diesen popkulturellen Charakter, nicht diesen Hype um die Person, wie sie wenige Wochen zuvor noch Schults Parteikollege Ulrich Siegmund in seinem Wahlkampf versprühte.

AfD will stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern werden

Der 47jährige kommt eher nüchtern-norddeutsch daher, setzt auf Sachargumente statt auf Emotionalität. Wirtschaft, Energie, Bildung sind die Themen, die der gebürtige Demminer neben den AfD-Klassikern Migration und Innere Sicherheit immer wieder anspricht. „Wir brauchen bezahlbare Energie, da ist es ganz gleich, ob das nun durch Windkraft, Gas, Kohle, Öl oder Kernkraft erfolgt“, ruft er seinen Zuhörern von der Bühne aus zu. Und trifft damit einen Nerv: den eigenen Geldbeutel, der angesichts steigender Spritpreise noch leerer zu werden droht. Entsprechend stark brandet Beifall auf.

Ein Medienteam der ARD ist gekommen, interviewt den gelernten Vermessungstechniker und derzeitigen Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Schweriner Landtag. Dass seine Partei die Wahl gewinnen wird, daran lässt Schult keinen Zweifel. „Ich gehe davon aus, dass wir klar die Nummer eins in Mecklenburg-Vorpommern werden und deutlich mehr als 35 Prozent holen. Alles andere wäre für mich eine Enttäuschung“, sagt er vor Ort im Gespräch mit der JUNGEN FREIHEIT, ehe die nächsten Anhänger auf ihn warten, um Selfies mit dem Spitzenkandidaten zu machen.

Doch so unterschiedlich die Typen Siegmund und Schult in ihrem Auftreten auch sind: Touren mit klassischen Simson-Mopeds aus DDR-Zeiten gehören bei beiden zum festen Bestandteil des Wahlkampfes, haben sich die doch nicht nur wegen ausdrucksstarker Bilder und der großen Beteiligung zu einem Erfolgsfaktor für die AfD entwickelt. „Das hat einen hohen Wiedererkennungswert, niemand außer uns bietet im Wahlkampf so etwas an“, erläutert ein AfD-Anhänger das Erfolgsmodell. „Wir gehen bewusst in die Fläche, in den ländlichen Raum“, ergänzt Schult. Dorthin, wo sich die CDU im Laufe der Jahre immer weiter zurückgezogen habe.

„Die Stimmung ist absolut im Keller“, meint einer von der CDU

Einst waren die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern die mit Abstand stärkste Partei. Unmittelbar nach der deutschen Einheit holte die Union fast 40 Prozent, stellte den Ministerpräsidenten. Heute sehen aktuelle Umfragen sie gerade einmal noch bei sieben Prozent, sogar der Wiedereinzug ins Schweriner Landesparlament könnte scheitern. „Man sieht sie nicht und man hört sie nicht. Sie sind für die Bürger einfach nicht da“, kritisieren sie in Graal-Müritz die Partei und werfen ihr „mangelnde Präsenz“ vor.

Auch in Rostock bestätigt sich dieses Bild. Es ist Wochenende. Eine Woche vor der Wahl. Zahlreiche Menschen tummeln sich in der Fußgängerzone der größten Stadt des Landes. Zwischen dem Neuen Markt und der Langen Straße böten sich zahlreiche Gelegenheiten zum Dialog mit den Bürgern. Doch von der CDU fehlt jede Spur.

„Die Stimmung ist absolut im Keller“, gesteht ein Insider aus dem CDU-Wahlkampfteam gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. Der Frust sitzt so tief, dass beispielsweise die CDU Schwerin die neue, eher linksliberal tickende Generalsekretärin der Partei, Franziska Hoppermann, „ganz bewußt“ für einen Haustürwahlkampf in Müßer Holz vorgesehen hat, einem sozialen Brennpunkt der Landeshauptstadt. Damit sie mal sehe, dass es in Deutschland mehr brauche als „eine andere Erzählung“, wie Hoppermann zur Freude der AfD nach der verlorenen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor laufender Kamera von sich gegeben hatte.

Man fragt sich, wen die CDU hier gewinnen will

Seit der verunglückten Personalrochade des Bundeskanzlers im Sommer herrscht bei vielen Wahlkampfstrategen der Union blankes Entsetzen. „Die Bezeichnung ‘Vollkatastrophe’ trifft es ganz gut“, meint einer von ihnen gegenüber der JF vielsagend. Als jüngst der Bundesvorstand der Frauen-Union die Wahlniederlage von Sachsen-Anhalt analysierte, meinte eine der Vertreterinnen in dem Gremium allen Ernstes, man habe verloren, weil in der CDU keine paritätische Listenaufstellung erfolgt sei.

Angesichts dieses erneuten Linksrucks der Partei ist es kaum verwunderlich, dass die CDU statt in der Rostocker Innenstadt Präsenz zu zeigen am vergangenen Wochenende vielmehr an einer bizarren Podiumsdiskussion des Rostocker AStA im Audimax der Universität teilnimmt. Gemeinsam mit SPD, Grünen, BSW und der Linkspartei. Eine Person mit männlicher Stimme in schwarzen Frauenkleidern, das Gesicht ist zu einer katzenartigen Maske geschminkt, moderiert die Veranstaltung dort.

AfD und FDP wurden gar nicht erst eingeladen. Die CDU ist offenbar als eine Art alibi-bürgerliche Kraft dabei, um die Veranstaltung nicht vollends zur Farce werden zu lassen. Knapp hundert Zuhörer sind erschienen. Zumeist im Antifa-Look. „Wer davon ist eigentlich der Fascho von der CDU?“, fragt einer seine Sitznachbarin leise. „Der Mops da in dem weißen Oberhemd. Erkennst du sofort. Die sehen alle gleich aus“, flüstert die Frau wenig schmeichelhaft zurück.

Das Diskussionsthema: BAföG. Erwartungsgemäß sprechen sich alle Vertreter der linken Parteien trotz knapper Kassen für eine Erhöhung und elternunabhängige Auszahlung aus. Schließlich fragt das Katzenwesen den „Mops“ von der CDU nach seiner Meinung zum Thema. „Ich geh’ da voll mit, ich bin auch für Erhöhung und elternunabhängiges BAföG“, kommt als Antwort. Höhnisches Grinsen im Publikum, Applaus gibt es trotzdem nicht. Und man beginnt sich zu fragen, welche Wähler die CDU sich hier zu gewinnen verspricht.

Keine Proteste gegen die BSW-Veranstaltung

Unterdessen hat zur gleichen Zeit keine zwei Kilometer vom Audimax entfernt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) den belebten Universitätsplatz mit einer eigens errichteten Bühne in Beschlag genommen. Die beiden Parteispitzen Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali sind als Redner angekündigt. Rund hundert Interessierte sind gekommen, andere Passanten in der Fußgängerzone bleiben gelegentlich stehen, lauschen der Rede von Mohamed Ali, die gerade davon spricht, dass Deutschland wieder russisches Gas kaufen sollte. „Wir müssen einkaufen, wo es günstig ist, und das ist nun mal in Russland, statt dass wir teures Fracking-Gas vom Kriegstreiber USA einkaufen“, ruft sie ins Mikrofon. Starker Beifall brandet auf. Ebenso als die BSW-Bundesvorsitzende Israel des Völkermords bezichtigt. Widerspruch, Proteste und Gegendemonstrationen, ähnlich wie bei der AfD? Fehlanzeige.

Die finden dafür um so mehr am Folgetag auf dem Neuen Markt statt. Die meisten Parteien verzichten an diesem Tag auf Infostände in der Innenstadt, folgen stattdessen dem Aufruf eines linken Bündnisses, das sich unter der Bezeichnung „Zusammen bewegen“ den Anschein von Überparteilichkeit geben möchte. 3.000 Menschen sind gekommen. Wie von den Organisatoren gefordert ohne die üblichen roten Fahnen und Klassenkampf-Parolen, um den bürgerlichen Schein zu wahren. Dafür mit dem gleichen Hass auf die AfD.

„Ich will nicht in Alices Wunderland“

„Wir müssen jetzt ein Zeichen setzen. Ein Zeichen gegen Faschismus und Rassismus. Wenn nicht jetzt, wann dann?“, ertönt einmal mehr ein altbekannter Spruch aus der Antifa-Szene durch das Mikrofon der Organisatoren. Transparente mit der Forderung nach einem Verbot der AfD ragen aus der Menge. Ebenso „AfD muss weg“-Plakate und Parolen wie „Ich will nicht in Alices Wunderland“, die auf Parteichefin Alice Weidel gemünzt sind.

Es ist die gleiche Brandmauer- Strategie wie bei vorherigen Wahlen. Und so ist auch dieses Mal bei ihren Gegnern die AfD in aller Munde und permanentes Gesprächsthema. Ein Umstand, der der von den Mitbewerbern geächteten Partei in den vergangenen Abstimmungen stets Rückenwind gegeben hatte. Vieles spricht dieser Tage dafür, dass es am kommenden Sonntag wieder genauso kommen wird.

Aus der JF-Ausgabe 39/26.