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Kultur: Wer rettet Deutschlands Denkmäler?

Kultur: Wer rettet Deutschlands Denkmäler?

Kultur: Wer rettet Deutschlands Denkmäler?

Beispielbild für Denkmäler in Deutschland: Das Pferdetor in Magdeburg.
Beispielbild für Denkmäler in Deutschland: Das Pferdetor in Magdeburg.
Das Pferdetor in Magdeburg. Foto: IMAGO / Steinach
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Wer rettet Deutschlands Denkmäler?

Eine Million Denkmäler, 6.500 offene Türen – und jeden Tag verschwindet ein Stück Geschichte. Zum Tag des offenen Denkmals zeigt sich, was Deutschland bewahrt, was verfällt und was für immer verloren geht.

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Das Pferdetor in Magdeburg. Foto: IMAGO / Steinach
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