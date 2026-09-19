53 Prozent der Vergewaltiger von Minderjährigen sind Ausländer

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WIEN. In Österreich sind im vergangenen Jahr 147 Personen wegen der Vergewaltigung Minderjähriger verurteilt worden. 78 von ihnen hatten keine österreichische Staatsbürgerschaft. Das entspricht einem Ausländeranteil von 53,1 Prozent.

Zum Vergleich: Ausländische Staatsbürger stellten zu Beginn des Jahres 2025 laut Statistik Austria rund 20,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Ihr Anteil unter den Verurteilten war damit etwa 2,6-mal so hoch wie ihr Bevölkerungsanteil. Die Zahlen gehen aus der Antwort von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) auf eine parlamentarische Anfrage des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Harald Schuh hervor. Unter den ausländischen Verurteilten bildeten Syrer mit 18 Fällen die größte Gruppe, gefolgt von Afghanen mit elf Fällen. Jeweils sechs Verurteilte stammten aus Polen und Rumänien, drei aus dem Irak. Anlass der Anfrage war die Verurteilung eines 52jährigen Syrers in Wien. Er hatte ein sechsjähriges Mädchen vergewaltigt und erhielt dafür eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren.

Zahl der angezeigten Vergewaltigungen steigt deutlich

Auch die Gesamtzahl der angezeigten Vergewaltigungen ist innerhalb von zehn Jahren stark gestiegen. Registrierten die Behörden 2015 noch 826 Fälle, waren es 2025 bereits 1.275. Das entspricht einem Anstieg um rund 54 Prozent.

Unter den Tatverdächtigen des vergangenen Jahres befanden sich 471 Personen ohne österreichischen Pass. Die Zahlen umfassen sämtliche angezeigten Vergewaltigungen und nicht nur Straftaten gegen Minderjährige.

Von den 147 wegen der Vergewaltigung Minderjähriger Verurteilten befanden sich nach Angaben des Justizministeriums 128 im Gefängnis. In den übrigen Fällen wurden unter anderem Geldstrafen, bedingte Haftstrafen, Einweisungen oder Schuldsprüche unter Vorbehalt einer Strafe verhängt.

FPÖ fordert Asylstopp und Abschiebungen

Schuh warnte davor, die Zahlen zur Pauschalverurteilung von Ausländern zu verwenden. Sie müssten seiner Ansicht nach jedoch die politischen Verantwortlichen auf die Sicherheitslage aufmerksam machen.

Der FPÖ-Abgeordnete bezeichnete die „illegale Masseneinwanderung“ als Sicherheitsrisiko für Frauen und Mädchen. Er verlangte einen sofortigen Asylstopp, härtere Strafen und die konsequente Abschiebung ausländischer Sexualstraftäter. Der Schutz der Opfer müsse unabhängig von der Herkunft des Täters im Mittelpunkt stehen. (rr)