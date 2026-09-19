Warum die Sozialdemokratie in Wien regiert und in Berlin abstürzt

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WIEN/BERLIN. In der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt, der österreichischen Hauptstadt Wien, regiert die Sozialdemokratie seit mehr als hundert Jahren, unterbrochen nur durch Diktatur und Krieg. Auch Berlin war über Jahrzehnte fest in der Hand der SPD. Noch 2021 stellte sie mit Franziska Giffey die Regierende Bürgermeisterin. Bei der Wahl an diesem Sonntag droht ihr nun der Absturz auf den fünften Platz.

Die Wiener SPÖ erreichte bei der Gemeinderatswahl 2025 trotz Verlusten 39,4 Prozent. Die Berliner SPD liegt in der jüngsten ZDF-Umfrage bei zwölf Prozent.

CDU, Linke, AfD und Grüne stehen vor ihr. Die frühere Rathauspartei muss darauf hoffen, als kleinster Partner für eine Dreierkoalition gebraucht zu werden. Die Voraussetzungen in beiden Städten ähneln sich. Wien und Berlin wachsen seit Jahren vor allem durch Einwanderung. In Wien haben inzwischen 51,3 Prozent der Einwohner Migrationshintergrund, mehr als 36 Prozent besitzen keine österreichische Staatsbürgerschaft. In Berlin lag der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund bereits Mitte 2025 bei 41,7 Prozent. In Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg stellte diese Gruppe mindestens die Hälfte der Bevölkerung.

Die SPÖ lässt sich ihre Mehrheit etwas kosten

Beide sozialdemokratischen Parteien haben diese Entwicklung unterstützt. Der Unterschied liegt darin, dass die Wiener SPÖ daraus eine neue Wählerbasis geschaffen hat. Der Berliner SPD nehmen Linke und Grüne dieses Milieu ab, während die Gegner der Migrationspolitik zur AfD wechseln.

Natürlich, auch die Wiener Sozialdemokratie verliert seit Jahren Arbeiter an die FPÖ. Statt ihren Kurs zu ändern, versucht sie, die Verluste durch Migranten und deren Kinder auszugleichen. Dabei helfen ihr Gewerkschaften, Vereine, Bezirksorganisationen, städtische Betriebe und zahlreiche öffentlich geförderte Einrichtungen. Die Stadt finanziert Beratungsstellen, Integrationsprojekte und Vereine, die sich um einzelne Herkunftsgruppen kümmern. Die SPÖ wirbt gezielt um Migranten, fördert entsprechende Kandidaten und bindet Funktionäre aus den jeweiligen Gemeinschaften ein.

Hinzu kommt das großzügige Wiener Sozialsystem. Die Hauptstadt hat die Vorgaben des Bundes zur Begrenzung der Sozialhilfe lange nicht in jenem Maß übernommen wie andere Bundesländer. Besonders bei kinderreichen Familien fallen die Leistungen deshalb höher aus. Anerkannte Asylbewerber und subsidiär Schutzberechtigte profitieren davon ebenso wie österreichische Empfänger.

9.000 Euro für eine syrische Familie

Wie groß die Unterschiede sein können, zeigte der Fall einer syrischen Familie mit elf Kindern. Sie erhielt monatlich rund 9.000 Euro Mindestsicherung (die JF berichtete). Die SPÖ verteidigte die Zahlung mit dem Hinweis, dass Kinder nicht für die Erwerbslosigkeit ihrer Eltern bestraft werden dürften. Für einen Wiener, der morgens zur Arbeit fährt und mit seinem Einkommen unter diesem Betrag bleibt, war das nur begrenzt tröstlich.

Ein großer Teil aller österreichischen Bürgergeldempfänger lebt in Wien. Ausländer und Schutzberechtigte sind darunter deutlich überrepräsentiert. Die Stadt trägt damit nicht nur die Folgen ihres eigenen Kurses. Ihre hohen Leistungen machen Wien auch innerhalb Österreichs besonders attraktiv.

Dazu kommt der kommunale Wohnungsbestand. Die Stadt besitzt rund 220.000 Gemeindewohnungen, in denen etwa eine halbe Million Menschen leben. Weitere rund 200.000 Wohnungen wurden öffentlich gefördert. Günstige Mieten sichern der SPÖ Rückhalt, verschärfen bei wachsender Bevölkerung aber den Kampf um die verfügbaren Wohnungen.

Gebühren steigen, Leistungen werden knapper

Die Einwanderung erhöht zugleich die Ausgaben für Schulen, Kindergärten, Gesundheit und Sozialhilfe. Trotzdem werden diese Bereiche nicht grundsätzlich neu geordnet. Die SPÖ würde damit jene Gruppen treffen, auf die sie für ihre künftigen Mehrheiten angewiesen ist.

Gespart wird an anderer Stelle. Gebühren und kommunale Tarife steigen, die frühere 365-Euro-Jahreskarte der Wiener Öffis ist Geschichte. Der finanzielle Spielraum bei Gesundheit, Infrastruktur und allgemeinen Dienstleistungen wird enger. Davon sind besonders jene betroffen, die das System mit ihren Steuern und Abgaben finanzieren, aber keine Mindestsicherung beziehen und bei der Vergabe günstiger Wohnungen leer ausgehen.

Die SPÖ nimmt diese Verschiebung in Kauf. Ihr geht es nicht darum, ihre frühere Wählerschaft zurückzugewinnen. Sie braucht eine Mehrheit aus Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, Gemeindemietern, Pensionisten und dem wachsenden eingebürgerten Migrantenmilieu. Solange diese Gruppen zusammenreichen, kann sie weitere Verluste an die FPÖ verkraften.

Berlin hat beide Seiten verloren

Die Berliner SPD verfügte ebenfalls über einen großen öffentlichen Wohnungsbestand. Unter dem rot-roten Senat von Klaus Wowereit verkaufte das Land 2004 jedoch die GSW mit rund 65.000 Wohnungen an private Investoren. Die SPD regierte, die damalige PDS stimmte zu. Heute will die Linke bis zu 220.000 Wohnungen großer Konzerne vergesellschaften.

Damit verspricht ausgerechnet die Nachfolgepartei der PDS, mit Milliardenaufwand einen Teil dessen zurückzuholen, was Rot-Rot einst verkauft hat. Am Wohnungsmangel würde das wenig ändern. Berlin benötigt neue Wohnungen, doch über Bauflächen, Genehmigungen und die Bebauung des Tempelhofer Feldes wird seit Jahren gestritten.

Auch über den Einfluss der Einwanderung auf den Wohnungsmarkt sprechen SPD, Linke und Grüne nur ungern. Berlin ist über Jahre vor allem durch den Zuzug aus dem Ausland gewachsen. Mehr Einwohner bedeuten einen höheren Bedarf an Wohnungen, Schulplätzen, Ärzten und öffentlichen Leistungen. Im linken Wahlkampf gelten dennoch vor allem Immobilienkonzerne, Ferienwohnungen und Vermieter als Verursacher der Knappheit.

Die AfD füllt die Lücke

Die AfD greift jene Themen auf, die dabei ausgeblendet werden. Sie verbindet den Wohnungsmangel mit der Zuwanderung, die Probleme an den Schulen mit fehlenden Deutschkenntnissen und steigende Sozialausgaben mit der Aufnahme von Asylbewerbern. Damit erreicht sie frühere SPD-Wähler, die sich in ihren Wohnvierteln nicht mehr zu Hause fühlen.

Auf der anderen Seite zieht die Linke an der SPD vorbei. Ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp ist die Tochter politischer Flüchtlinge aus der Türkei. Mit Forderungen nach Enteignungen, einem Mietendeckel und einer offensiven Einwanderungspolitik spricht sie das migrantische und akademische Milieu direkter an als SPD-Kandidat Steffen Krach.

Krach setzte im Wahlkampf unter anderem auf die Ankündigung von hundert „Mietenpolizisten“, die überhöhte Forderungen aufspüren sollen. Das Vorhaben passt zu einer Partei, die auf jedes Problem mit zusätzlicher Verwaltung reagiert. Gegen die Enteignungsforderungen der Linken wirkt es zaghaft, gegen den Migrationskurs der AfD geht es am Thema vorbei.

Nach der Wahl könnte die SPD dennoch wieder im Senat sitzen. Rechnerisch kommen sowohl ein Bündnis aus Linken, Grünen und SPD als auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD in Betracht. In beiden Fällen wäre die Partei, die Berlin jahrzehntelang regierte, der kleinste Partner.