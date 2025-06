Youtubes unterhaltsame Angstmacher

Anzeige

Das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, der Brüder Grimm, in dem ein junger Mann durch die Welt zieht, um zu lernen sich zu „gruseln“, dürften viele noch aus den Gutenachtgeschichten ihrer Kindheit kennen. Heute bekommen Kinder von ihren Eltern vor dem Einschlafen zwar vermutlich deutlich seltener, als das früher der Fall war, schaurige Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert vorgelesen, dafür kann man sich dank Internet die ganze Welt mit wenigen Klicks nach Hause holen.

Zahlreiche Youtuber liefern die gewünschten Horror-Storys direkt auf das eigene Smartphone, Tablet oder den heimischen PC. Die Videos aus dem Bereich Mythen und Mystery erzählen von teils jahrhundertealten Legenden, aus den Überlieferungen amerikanischer Ureinwohner, vermeintlichen Sichtungen von Außerirdischen, Yetis, Formwandlern und anderen düsteren Kreaturen – oder von verfluchten Orten, an denen es angeblich spuken soll.

Einer der bekanntesten Kanäle in der deutschsprachigen Mystery-Sphäre ist der „Mythen-Metzger“. Der Kölner Medienmacher, der seit 2015 auf der Plattform aktiv ist – und in der Vergangenheit auch schon die Dokumentation „Mythen Metzgers Darkest“ für das US-amerikanische Film- und Serienportal Amazon produzierte –, versorgt seine rund 302.000 Abonnenten mehrmals die Woche mit Videos zu paranormalen Phänomenen, unerklärlichen Ereignissen aus der Vergangenheit und der Neuzeit sowie Theorien zu Zeitreisen oder sogenannten „Time Slips“.

In „spirituellen Sitzungen“ setzt sich die Szene mit Mythischem auseinander

Was die Arbeit des Mythen-Metzgers, den seine Fans liebevoll „Mythi“ nennen, von der vieler seiner Kollegen unterscheidet, ist die für diesen Themenbereich ungewöhnliche Unaufgeregtheit sowie der überdurchschnittlich hohe Recherche-Aufwand, mit dem er sich dem scheinbar Übernatürlichen nähert. Obgleich er auf seinem Kanal gänzlich auf reißerisches Clickbaiting verzichtet und stets betont, daß er für die von ihm präsentierten Thesen keinen Wahrheitsanspruch erhebt, erreichen seine Videos Zehntausende – mitunter Hunderttausende – von Zuschauern.

Zu „Mythis“ Community gehört, neben seinem Zuschauerkreis, auch ein Zirkel von anderen artverwandten Youtubern, die er als seine „Mystery-Bande“ bezeichnet. Mit dieser veranstaltet der Mann, dessen Identität fast ebenso mysteriös ist wie die Themen, die er auf seinem Kanal behandelt, in loser Regelmäßigkeit eine Gesprächsrunde mit dem Titel „Mystery-Banden-Talk“.

In diesen „spirituellen Sitzungen“ setzen sich die Mitglieder der digitalen Grusel-Gang kritisch mit den Dingen auseinander, die in der Szene gerade so für Furore sorgen. Sie gehen dem Verschwinden von Menschen in amerikanischen Nationalparks auf den Grund, sprechen über den aktuellen Wissensstand der Vertreter der Prä-Astronautik oder debattieren über das Für und Wider in Bezug auf die mögliche Existenz von Parallelwelten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sind die Ufo-Aufnahmen echt?

Dabei verwenden die Köpfe hinter den Kanälen, vor allem die Youtuber PSO und der Quipus Paranormal Scanner, auch ihre technischen Kenntnisse, um durch diese zum Beispiel zu beurteilen, ob die neuesten Aufnahmen von Ufo-Sichtungen zumindest theoretisch echt sein könnten – oder ob diese erkennbar eine Fälschung sind. Auch wenn dies im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz – und deren Möglichkeiten bei der Erstellung von Fotos und Bewegtbildern – natürlich immer schwieriger wird. Aber auch wer sich nicht für verwackelte Amateur-Clips von blinkenden Flugobjekten im meist angloamerikanischen Nachthimmel interessiert, kann auf „Mystery-Youtube“ so einiges Spannendes finden.

So präsentiert der Autor und Webvideoproduzent Christoph Schmuck auf seinem Kanal „CreepyPastaPunch“, abseits der klassischen Internet-Gruselgeschichten, die seinem rund 1,35 Millionen Abonnenten starken Youtube-Channel seinen Namen gegeben haben, immer wieder Beiträge wie „Die 16 gruseligsten Legenden aus jedem Bundesland in Deutschland!“, in denen er seinem vorwiegend jungen Publikum düstere Sagen und Erzählungen aus der deutschen Folklore nahebringt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mythen-Welt greift gerne auf deutsche Sagen zurück

Von der Geschichte des kopflosen Hamburger Seeräubers Klaus Störtebeker über die Legende vom „Teufelsloch von Goslar“ (Niedersachsen), durch das der Leibhaftige höchstpersönlich einst die Mannen von Heinrich IV. zu einem brutalen Blutbad angetrieben haben soll, bis hin zu der bayerischen Volkssage über die weiße Frau von Wolfsegg, die von einer angeblichen ehemaligen Gräfin berichtet, die in grauer Vorzeit ihren untreuen Ehemann ermordet haben und bis heute in ewigem Unfrieden durch die Burg streifen soll, in der die beiden einst gelebt haben, präsentiert Schmuck zu jedem der 16 Bundesländer eine Gänsehaut erregende Legende.

Auch der Youtuber Mythen-Welt greift für seine Beiträge gern auf alte Mythen aus der deutschen Historie und der Weltgeschichte zurück. Die Videos auf seinem Kanal tragen Titel wie „10 Mythische Kreaturen aus Deutschen Legenden“ oder „Die Katakomben von Paris und ihre Geschichte“ und führen das Publikum in die finstersten Winkel der menschlichen Kultur.

Jonathan Frakes wäre erfreut

Dabei zieht der Kanal besonders archäologische Funde heran, die der offiziellen Geschichtsschreibung zu widersprechen scheinen. Ob oder inwieweit sie das tatsächlich tun, bleibt am Ende freilich immer dem Zuschauer überlassen.

Doch um diesem einen nachdenklichen Schauer über den Rücken zu jagen, reichen die die Evolutionstheorie und andere vermeintlich sichere Wahrheiten in Frage stellenden Fakten, die Mythen-Welt für seine Videos ausgegraben hat, aber sicherlich allemal aus. Und, wie sagte schon Jonathan Frakes in der legendären Mystery-TV-Serie „X-Factor: Das Unfaßbare“: „Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen, in der Tatsachen oft wie Phantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können.“

Aus der JF-Ausgabe 26/25.