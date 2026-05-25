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Interview der Woche: Jasmin Kosubek: „In zehn Jahren sind wir die Mainstreammedien“

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Youtuberin und Podcasterin Jasmin Kosubek, ehemalige Russia Today-Moderatorin (RT), Mikrophon
Youtuberin und Podcasterin Jasmin Kosubek, ehemalige Russia Today-Moderatorin (RT), Mikrophon
Kritikerin Kosubek: „Damals sagte man mir, ich würde nie wieder einen Job in ‘den Medien’ bekommen. Damals war das wie eine Drohung, heute kann ich nur mit den Schultern zucken.“ Foto: Privat & Imago / Zoonar
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Jasmin Kosubek: „In zehn Jahren sind wir die Mainstreammedien“

Sie war „das“ Gesicht des russischen Auslandssenders „RT Deutsch“ und eine Provokation – Politik und Medien fielen über sie her. Heute zählt die Moderatorin und Influencerin Jasmin Kosubek zu den Pionieren der Alternativen Medien in Deutschland – denen sie einen Siegeszug voraussagt.

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Kritikerin Kosubek: „Damals sagte man mir, ich würde nie wieder einen Job in ‘den Medien’ bekommen. Damals war das wie eine Drohung, heute kann ich nur mit den Schultern zucken.“ Foto: Privat & Imago / Zoonar
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