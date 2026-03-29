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Internet-Trend: Looksmaxxer – Wenn Narziss zum Hammer greift

Internet-Trend: Looksmaxxer – Wenn Narziss zum Hammer greift

Internet-Trend: Looksmaxxer – Wenn Narziss zum Hammer greift

Narziss beugt sich über sein Spiegelbild – wie der Looksmaxxer Clavicular
Narziss beugt sich über sein Spiegelbild – wie der Looksmaxxer Clavicular
„Echo and Narziss“, Ölgemälde von John William, 1903. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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Looksmaxxer – Wenn Narziss zum Hammer greift

Sie schlagen sich ins Gesicht, dämpfen ihren Appetit und werden unfruchtbar – alles, um vermeintlich schön auszusehen: Looksmaxxer. Was wie eine bizarre Internet-Subkultur wirkt, hat zumindest auf den Sprachgebrauch einen großen Einfluss.

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„Echo and Narziss“, Ölgemälde von John William, 1903. Foto: picture alliance / akg-images | akg-images
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