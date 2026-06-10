Wenn Schwarz-Rot-Gold im Pazifik erstrahlt

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AMBON. Auf der indonesischen Insel Ambon haben mehrere Dutzend Einheimische mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und Deutschland-Trikots einen Mofa-Korso veranstaltet. Auf der Insel, die nördlich von Australien in einem Nebenmeer des Pazifiks liegt, gibt es bereits seit den 1970er-Jahren eine weitverbreitete Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft.

Die Molukker, wie die Bewohner der Insel heißen, begannen damals damit, deutsche Fußballspiele im Fernsehen zu sehen. Das etablierte sich über Generationen hinweg und wurde zu einer lokalen Tradition. Die ARD-Sendung „Weltspiegel“ war bereits 2024 vor Ort und besuchte ein Public-Viewing des EM-Spiels Deutschland gegen Spanien, wo die Molukker der deutschen Nationalmannschaft die Daumen drückten.

Deutschlands erstes Spiel startet am Sonntag

In Indonesien werden Teamgeist und Disziplin hochgeschätzt – Eigenschaften, die mit Deutschland verbunden werden. Die Molukker nennen die Nationalmannschaft „Den Panzer“.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 startet am 11. Juni, wo Gastgeber Mexiko gegen Südafrika antritt. Das erste Deutschland-Spiel beginnt am 14. Juli, 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Indonesien selbst ist bei dem Turnier nicht dabei, die asiatische Nation verpasste im Oktober vergangenen Jahres die Qualifikation mit einer Niederlage gegen den Irak. (st)