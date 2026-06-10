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Kurz vor der Fußball-WM: „Identität oder Nationalismus?“ – Arte warnt vor Deutschlandflaggen

Kurz vor der Fußball-WM: „Identität oder Nationalismus?“ – Arte warnt vor Deutschlandflaggen

Kurz vor der Fußball-WM: „Identität oder Nationalismus?“ – Arte warnt vor Deutschlandflaggen

Wenn in Deutschland eine WM gefeiert wird, hat man bei Arte gleich Bedenken.
Wenn in Deutschland eine WM gefeiert wird, hat man bei Arte gleich Bedenken.
Wenn in Deutschland eine WM gefeiert wird, hat man bei Arte gleich Bedenken. Foto: Arte Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Kurz vor der Fußball-WM
 

„Identität oder Nationalismus?“ – Arte warnt vor Deutschlandflaggen

Man merkt, dass eine Fußball-WM vor der Tür steht, wenn der öffentliche Rundfunk vor Deutschlandfahnen warnt. Arte fährt die großen Geschütze auf, bemüht Kolonialismus, angebliche Pogrome und schlägt den Bogen zu Rechtsextremen.

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Wenn in Deutschland eine WM gefeiert wird, hat man bei Arte gleich Bedenken. Foto: Arte Mediathek / Screenshot
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