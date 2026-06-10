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„Ich mache mir kaum Hoffnungen“: Ein völlig frustrierter Friedrich Merz resigniert langsam

„Ich mache mir kaum Hoffnungen“: Ein völlig frustrierter Friedrich Merz resigniert langsam

„Ich mache mir kaum Hoffnungen“: Ein völlig frustrierter Friedrich Merz resigniert langsam

Friedrich Merz und die Reformen: Neuer Schlag ins Wasser statt Befreiungsschlag. Foto: picture alliance / dts-Agentur
Friedrich Merz und die Reformen: Neuer Schlag ins Wasser statt Befreiungsschlag. Foto: picture alliance / dts-Agentur
Friedrich Merz und die Reformen: Neuer Schlag ins Wasser statt Befreiungsschlag. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium „Ich mache mir kaum Hoffnungen“
 

Ein völlig frustrierter Friedrich Merz resigniert langsam

Vor dem heutigen Treffen der Koalition mit Arbeitgebern und Gewerkschaftern bricht Kanzler Merz in Frust und Resignation aus. Mit dem Reformpaket vor der Sommerpause wird es wohl wieder nichts. Warum? Eine Analyse.

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Friedrich Merz und die Reformen: Neuer Schlag ins Wasser statt Befreiungsschlag. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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