Bundespräsident Steinmeier am Montag bei der Vorstellung der Ausstellung in Schloss Bellevue: Schamlosigkeit und Dekadenz. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Steinmeier zieht aus und eine Sexpuppe zieht ein – was bitte soll das?

Im Amtssitz des Bundespräsidenten eröffnet diese Woche eine Ausstellung, die unter anderem eine Sexpuppe in expliziter Pose zeigt. Die Künstlerin will damit eine bestimmte Botschaft vermitteln. In Wahrheit repräsentiert das „Kunstwerk“ jedoch etwas ganz anderes. Ein Kommentar.