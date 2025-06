Die Asyl-Bezahlkarte als Erfolgsmodell

Anzeige

Die Bezahlkarte wirkt. Gerade in jenen Gebieten der Bundesrepublik, in denen sie konsequent genutzt wird, steigt die Zahl ausreisewilliger Migranten deutlich. Einreisen werden so auch verhindert. Namentlich in Bayern und in den neuen Bundesländern.

Richtig so. Denn dieser Prozeß entlarvt die wahren Beweggründe für unzählige Asylbegehren in Deutschland: Geld. Ein Gutteil der Migranten sucht hierzulande üppige Sozialleistungen, die dann nicht selten in die Heimatländer abfließen.

Bezahlkarten-Gegner unterstützen ein linkes Geschäft

Wer wie beispielsweise der grüne Oberbürgermeister von Hannover durch sogenannte Sozialkarten das Abgreifen von Bargeld weiter ermöglicht, sabotiert die Bemühungen jener, die den Mißbrauch der Leistungen einzudämmen versuchen.

Mehr noch: Er setzt die unter den Bundeskanzlern Schröder, Merkel und Scholz über Jahrzehnte betriebene migrationspolitische Geisterfahrt Deutschlands in Europa mutwillig fort. Er unterstützt zudem das Geschäft einer linksradikalen Minderheit, die unser Land und seine Institutionen ohnehin am liebsten brennen sehen will und über Gutschein-Tauschdeals in zwielichtigen Antifa-Cafés seine fanatische ökosozialistische Ideologie auf dem Rücken von Migranten, die in Deutschland ein besseres Leben suchen, ausleben möchte.

Aus der JF-Ausgabe 26/25.