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Irankrieg: Trumps Poker am Golf

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US-Präsident Donald Trump: Seine Kriegsziele ändern sich im Wochentakt. (Themenbild)
US-Präsident Donald Trump: Seine Kriegsziele ändern sich im Wochentakt. (Themenbild)
US-Präsident Donald Trump: Seine Kriegsziele ändern sich im Wochentakt. Foto: IMAGO / UPI Photo
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Trumps Poker am Golf

Nach dem Scheitern der Verhandlungen mit Teheran lässt US-Präsident Donald Trump die Straße von Hormus gänzlich blockieren. Doch damit schießt er sich ins eigene Knie. Ein Kommentar von Bruno Bandulet.

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US-Präsident Donald Trump: Seine Kriegsziele ändern sich im Wochentakt. Foto: IMAGO / UPI Photo
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