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Weltwirtschaft: Wie die Vereinigten Arabischen Emirate auf die Hormus-Blockade reagieren

Weltwirtschaft: Wie die Vereinigten Arabischen Emirate auf die Hormus-Blockade reagieren

Weltwirtschaft: Wie die Vereinigten Arabischen Emirate auf die Hormus-Blockade reagieren

Das Bild zeigt einen Blick auf die Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, nachdem zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ein zweiwöchiger vorübergehender Waffenstillstand unter der Bedingung vereinbart wurde, dass die Meerenge wieder geöffnet wird (Aufnahme vom 08. April 2026 in Oman). Shady Alassar / Anadolu
Das Bild zeigt einen Blick auf die Schiffe, die die Straße von Hormus passieren, nachdem zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ein zweiwöchiger vorübergehender Waffenstillstand unter der Bedingung vereinbart wurde, dass die Meerenge wieder geöffnet wird (Aufnahme vom 08. April 2026 in Oman). Shady Alassar / Anadolu
Ein Schiff in der Straße von Hormus: Neue Handelsroute könnte Erholung für die Weltwirtschaft bedeuten. Foto: picture alliance / Anadolu | Shady Alassar
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Wie die Vereinigten Arabischen Emirate auf die Hormus-Blockade reagieren

Die Vereinigten Arabischen Emirate bauen eine Containeranlage, um die Straße von Hormus zu meiden. Für die Weltwirtschaft – auch für die deutsche – könnte das positive Folgen haben. Doch es gibt auch Risiken.

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Ein Schiff in der Straße von Hormus: Neue Handelsroute könnte Erholung für die Weltwirtschaft bedeuten. Foto: picture alliance / Anadolu | Shady Alassar
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