Wie die Vereinigten Arabischen Emirate auf die Hormus-Blockade reagieren

Ein Schiff in der Straße von Hormus: Neue Handelsroute könnte Erholung für die Weltwirtschaft bedeuten. Foto: picture alliance / Anadolu | Shady Alassar

Die Vereinigten Arabischen Emirate bauen eine Containeranlage, um die Straße von Hormus zu meiden. Für die Weltwirtschaft – auch für die deutsche – könnte das positive Folgen haben. Doch es gibt auch Risiken.